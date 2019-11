Las operaciones que habría recomendado el Abu tenían que ver con la compra de cheques en la Bolsa. Tal vez no conocía que era de Cerealeras del Sur, empresa que se sabía que no llegaba al finde sin defaultear sus compromisos. En todo el mundillo se hablaba de las denuncias penales que le caería a la CASA nueva y su señora, todos menos el agente...... ¿Un Abu parece no saberlo con los años que tiene? ¿Negligencia? ¿Complicidad?. Otra vez los “bolsaboys” de renombre, ¿Renombre? En fin, el Doc. tiene toda la razón en enojarse.

Lifschitz se va despidiendo y utiliza las redes sociales

“Se está terminando mi mandato y estoy tranquilo porque sé que puedo mirarte a los ojos. Estamos dejando una transformación enorme en la provincia, que es de todos y es para siempre”. Así comienza diciendo el gobernador de la provincia en un video por Twitter. A Lifschitz le quedan escasos 40 días de gestión y quiere que todos los santafesinos valoren los hospitales que se construyeron durante su mandato, los caminos que se ejecutaron y los emprendimientos sociales, como el Plan Abre. Para muchos observadores de la política nacional y provincial, la gestión de Lifschitz fue la mejor de las socialistas en la provincia porque encaró un programa de obras inédito en décadas. Sin embargo, al Frente Progresista no le alcanzó para continuar el ciclo con un hombre del mismo sector político. La ola peronista que cubrió el país en las elecciones provinciales y nacionales interrumpió sacó al socialismo de la Casa Gris, como también de la Intendencia de Rosario. Ahora, desde la Cámara de Diputados, Lifschitz liderará la oposición política y se convertirá en el único dirigente de ese sector con votos suficientes para intentar volver al sillón del Brigadier López. ¿Lo estará pensando?

¿Michetti votó en blanco?

Tras la derrota electoral del macrismo, como ocurre en todos los movimientos políticos tras un importante traspié, comenzaron los pases de factura y las internas. Gabriela Michetti no fue convocada para ningún cargo de importancia en estas elecciones nacionales. Algunos medios aseguran que votó en blanco. ¿Será cierto? ¿Se habrá enojado tanto como para no votar ni siquiera al presidente Macri?