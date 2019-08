Una de las provincias más transparentes

Un informe elaborado y distribuido por la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) reveló que Santa Fe está en el grupo de provincias de mayor cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, que impulsa la transparencia y la difusión de las cuentas públicas. Lo que hace la Asap es chequear si las provincias publican en sus sitios web el presupuesto anual y otras cuestiones vinculadas al manejo de su economía. Con el mismo nivel de transparencia que Santa Fe figuran Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro y San Juan. En el último lugar el organismo ubicó a la administración de la provincia de Chubut, que hasta el 31 de marzo no cumplió con ninguno de los requisitos estipulados en la ley. Si sigue así, la provincia patagónica se irá al descenso.

Una obra que viene muy demorada

En Villa Constitución están preocupados por la ausencia de avances en la construcción de una avenida perimetral que desvíe el tránsito pesado y mejore la circulación vehicular en la ciudad. En estos días, el intendente en suplencia y un par de concejales se reunieron con el ministro de Infraestructura de la provincia para plantearle su inquietud y si bien dijeron que están “esperanzados” en que la obra se haga, no dejaron de remarcar que todo el proceso de adjudicación para la construcción de la primera parte de la obra viene demorado. La explicación oficial es que por ahora no hay presupuesto para hacer la avenida, y que esa es la razón por la cual el primer tramo todavía no fue adjudicado pese a que hubo empresas que se postularon para hacerla, incluso con cálculos de costos inferiores al oficial. Por lo que se ve, los camiones seguirán atravesando por ahora la ciudad y haciendo un poco más complicada la vida de los villenses.

El centralismo porteño en un cartel

A días de las elecciones primarias a nivel nacional, aparecieron en algunos lugares de Rosario carteles que promocionan la candidatura de Mauricio Macri y Miguel Pichetto con un pequeño “detalle”: junto al presidente que busca la reelección y el peronista que lo acompaña aparecen en la foto dos postulantes que no tienen nada que ver ni con la ciudad ni con la provincia. ¿O es que acaso Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal aspiran a gobernar Rosario y la provincia de Santa Fe y no se sabía?