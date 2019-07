Desde hace unos días los fanáticos tienen disponible en Netflix la tercera temporada de “La casa de papel”, la serie española más exitosa. Una de las principales novedades es la incorporación del actor argentino Rodrigo de la Serna, con el nombre de Palermo. Referencia a la capital de Sicilia, pero también un guiño al barrio porteño del mismo nombre. Entre los videos que acompañaron el lanzamiento, uno muestra a De la Serna contestando a la pregunta “¿En qué te gastarías el botín?”. “En pagar deudas”, le sugieren, y el actor sube la apuesta: “Sí, pero las deudas de mi país que en tres años contrajeron una deuda impagable”. También consideró que es necesario “repartir más equitativamente la torta”.

La mirada de Rodrigo de la Serna sobre la actualidad argentina es conocida. Recientemente aseguró que “es un desastre lo que está pasando. Es dantesco. No puedo creer estar viviendo una cosa así otra vez. Te lo digo como ciudadano, como argentino. Más allá de ciertas afinidades políticas que pueda tener y mi ideología que también la tengo, soy un trabajador de la cultura y este es un momento para resistir muchísimo”, dijo en un reportaje realizado antes del lanzamiento de la serie. También en 2017, Rodrigo había sido muy crítico con el gobierno de Cambiemos cuando se mostró muy preocupado por “la grieta” que divide al país, y sostuvo que le parecía una estrategia electoral del oficialismo. “No comparto sus políticas para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando”, sentenció en aquella ocasión al opinar sobre el presidente Mauricio Macri.

Pidió de urgencia tres millones de boletas

Juan Schiaretti quiere evitar el papelón que implicaría pasar de sacar 50 puntos a salir tercero en Córdoba sólo en un par de meses. Por eso el gobernador pidió que le manden urgente tres millones de boletas a Alberto Fernández para poder repartirlas con la suya. La preocupación central de Schiaretti es que el experimento de ir con boleta corta (sólo candidatos a diputado nacional) resulte un fiasco y lo deje atrás de Cambiemos y del peronismo, por lo que balancea su apoyo en una estrategia ambigua que puede fallar en octubre. Es que sus propios funcionarios comienzan a reconocer a los medios locales que es necesario moderar las expectativas, en un indicio de que creen que no lograrán renovar las bancas de Adriana Nazario y Juan Brügge que vencen en diciembre y que es posible que terminen metiendo un solo legislador. El acercamiento de Schiaretti al peronismo se acentuó en los últimos días con su pedido de que le “manden ya” desde Buenos Aires unas tres millones de boletas de Alberto y Cristina Kirchner, tan solo unos días después de almorzar con Omar Perotti, gobernador electo en Santa Fe.