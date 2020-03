Una cábala dulce e imbatible

Que Miguel es cabulero lo saben bien los hinchas de Central. Acaso no lo sea al extremo, como otros entrenadores que para no romper un sortilegio han sufrido un resfrío de padre y señor nuestro por no ponerse un abrigo o han provocado un embotellamiento de dimensiones bíblicas en avenida Carrasco para entrar el colectivo del plantel al estacionamiento del Gigante justo y como lo había hecho en el último triunfo canalla. Pero lo es, y si sus ritos le vienen dando buenos resultados no los cambia por nada del mundo. Menos si lo que está en juego es un campeonato disputado cabeza a cabeza a cabeza con su eterno rival. Así fue como, la noche anterior al partido decisivo de Boca con el Gimnasia de Maradona, Russo fue, como lo hace cada noche de jueves, al restaurante La Stampa, en el coqueto barrio de La Recoleta. Disfrutó de una agradable velada en compañía de su círculo íntimo y antes de marcharse pidió el postre, el de siempre, no hacía falta que dijera cuál. El mozo, contrariado, se excusó diciéndole que había “vigilante de postre pero con membrillo, nos quedamos sin dulce de batata”. Sin perder la calma, pero con firmeza, le pidió al dueño que tomara cartas en asunto y resolviera el imponderable. Y así se hizo. En minutos el plato de “Dulce y batata” estaba en la mesa y el campeonato servido.