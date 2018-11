Una buena para los ciudadanos de Granadero Baigorria

Es alentador lo que acaba de ocurrir en el Concejo Municipal de Granadero Baigorria. El cuerpo legislativo de esa ciudad aprobó durante esta semana la iniciativa del edil Guillermo Da Ponte para que el municipio avance hacia la transparencia de los actos públicos. La norma impulsa el libre acceso a la información pública para los ciudadanos y establece la digitalización y publicación de los decretos y resoluciones del departamento Ejecutivo y las ordenanzas del Concejo Municipal, el estado de trámite de expedientes administrativos y las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Un buen ejemplo que deberían imitar muchas otras ciudades y administraciones públicas.

Amalia y los jóvenes que buscan su primer trabajo

¿Algún joven busca su primer trabajo y no sabe cómo ingresar al mercado laboral? A no de-sesperar, que siempre aparece alguien para dar una mano. En este caso, quien dio una charla a jóvenes que buscan su primer trabajo fue Amalia Granata. No hay referencias sobre qué les dijo la rosarina y tampoco se sabe si les habló sobre su fallido intento por ser diputada nacional en 2015, aunque claro, cuando quiso conseguir ese puesto ya no era tan joven. Lo llamativo es que fue invitada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y fue en una universidad. ¿Acaso se está acercando a Cambiemos para conseguir trabajo?

Otra vez la polémica sobre los jueces y Ganancias

El debate sobre el impuesto a las Ganancias para los jueces que actualmente no pagan ese tributo (solo están obligados los funcionarios que ingresaron a la Justicia a partir de 2017) volvió a entrar en la agenda gracias a un proyecto promovido por el ala radical del oficialismo, hasta ahora sin éxito. Hay quienes creen que detrás de ese intento tal vez no hay un ánimo de justicia tributaria sino un cálculo político, casi una jugada de ajedrez, se sospecha de boca de un senador peronista. "Qué casualidad que esto vuelve a entrar en la agenda justo cuando asume hace poco tiempo un nuevo presidente de la Corte Suprema (Carlos Rosenkrantz), promovido por el oficialismo y que necesita fortalecerse. Qué mejor que salir en defensa de los jueces para que sigan sin pagar", aventuró el senador.