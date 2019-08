Un viaje muy desagradable

Los comentarios entre los usuarios se repetían en las redes sociales, pero esta vez el escándalo fue mayúsculo. Una joven denunció que “compartió” un viaje en una unidad de transporte interurbano con numerosas cucarachas. Y para que no quedaran dudas, publicó una foto donde se aprecia a varios de estos insectos entre los asientos. La joven, que va y viene habitualmente entre la localidad de Maciel y Rosario, compartió la foto mientras estaba en pleno viaje, cansada de la suciedad de las unidades. Después comentó que quiso comunicarse con la empresa para dejar constancia de su queja, pero no pudo hacerlo porque la línea de atención al cliente estaba en reparación y nadie la atendió. Otros usuarios del servicio se sumaron al reclamo y contaron sus propias peripecias. ¿Alguna autoridad tomará cartas en el asunto para evitar que la situación se repita?

Hubo una sola oferta y fue rechazada

Ya que se habla del servicio de transporte de colectivos, fue un rotundo fracaso el llamado a licitación para adjudicar el sistema de transporte urbano en la ciudad de Villa Constitución. El primer dato es que hubo un sólo oferente, pero el más importante es que esa empresa no cumplió con los requisitos mínimos que planteaba el pliego licitatorio y por lo tanto fue descalificada por la municipalidad de la ciudad santafesina. Se trata de Costa Sur SRL, una sociedad irregular que no suministró información esencial sobre su conformación, capital inicial y otros datos indispensables para que el municipio pudiera considerar la oferta económica. Lo que por ahora no se sabe es si habrá una nueva licitación, y en ese caso cuándo.

Trámites más ágiles pero con coimas

Un subdirector de la Municipalidad de Paraná quedó en una difícil situación ante la Justicia. Tras una investigación, quedó involucrado con el cobro de coimas para agilizar los trámites de carné de conductor; si bien los carné entregados son originales, al parecer la “agilización” consistía en eludir los exámenes, cursos y los estudios correspondientes. Todo esto quedó mucho más claro tras un allanamiento realizado en la casa del funcionario municipal, ya que se encontraron 60 expedientes en marcha para conseguir el registro, boletas de depósitos de pago y sellados. De acuerdo a lo que pudieron establecer los investigadores, cobraba unos dos mil pesos por trámite. Sospechan que más empleados estaban involucrados en la maniobra, aunque por el momento no han sido identificados.