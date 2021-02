Un "taxi" de 30 asientos

Noche del lunes. Apenas pasadas las 23.30. Y el salvador 35/9 que va a Granadero Baigorria asoma por Corrientes, rumbo a la semidesértica peatonal Córdoba. Es que a esa hora pasan pocos colectivos también. Obvio, muchísimos menos que en horas pico. El colectivero para con tranquilidad y al subir, el pasajero se da cuenta que es el único. Y con destino dentro de Rosario. "Seguro que alguien sube en Santa Fe y Oroño", es el primer pensamiento. Nada. "Ahora en la terminal de colectivos no menos de tres o cuatro buscan destino para el norte de la ciudad". Tampoco. "En Avenida Alberdi no falla". Casi ni los semáforos frenan el andar. "No puede ser que nadie suba en Bv. Rondeau, al menos en la Plaza Alberdi". Invicto. El viaje en un "taxi" mucho más barato llega a su fin en calle Matheu. Increíble. Ningún otro pasajero se subió a este colectivo amarillo. Será por la pandemia del Covid-19, tal vez la restricción horaria, que era noche de lunes, tal vez la casualidad. Lo cierto es que al colectivo solo le faltó llevarlo hasta la puerta de casa porque quien abonó los 42 pesos con la tarjeta Sube vive dos cuadras para adentro. "Qué bueno, rápido, sin parar en ningún lado, sin riesgo de contagio, con mucha menos plata que los cerca de 500 que saldría un taxi real", pensó el pasajero solitario. Seguramente no será el mismo análisis del dueño de la franquicia de transporte. Claro, en este viaje perdió plata, la que tal vez recupere en horas pico, la del subsidio, la que sea. Lo cierto es que en este caso la recaudación fue para atrás. Así si hubieran subido un par más, o cinco, o diez. Pero a no quejarse, es un servicio público y la gente lo necesita. Por eso se está buscando cómo mejorarlo en todo sentido. Esto debe servir también para evaluarlo. Eso sí, lo mismo que cuando siguen pasando dos juntos, uno atrás del otro, con recorridos y destinos similares (ejemplo 103 y 143 desde zona norte al centro) en lugar de hacerlo quizás cada 5 o cada 10 minutos y tener que esperarlo después entre 15 y 20 con suerte.