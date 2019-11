¿Un secretario que ya estuvo en el cargo?

El cambio de gobierno a nivel provincial se acerca y Omar Perotti sigue sin dar a conocer el gabinete que lo acompañará en su gestión. Más allá de que algunos nombres son cantados, el gobernador electo todavía no confirmó a nadie. Mientras algunos especulan si es porque no quiere desgastarlos, porque no los tiene o, peor, porque las internas dentro de su espacio complican ese armado, siguen sonando candidatos. Hay quienes afirman, por ejemplo, que el secretario de Justicia (esta área quedará integrada al Ministerio de Gobierno) también será ocupada por alguien que ya ocupó ese lugar en el pasado y que probablemente su designación no caiga del todo bien en algunos sectores judiciales. Primero habrá que ver si se confirman ambas cosas.

Los gana la ansiedad

Hasta hace apenas días el ministro de Seguridad de la provincia se quejaba porque ningún miembro del equipo de transición de Omar Perotti se había puesto en contacto con él para coordinar el traspaso en esa cartera. Sin embargo, cuentan que en los últimos días de mostró satisfecho en la intimidad al conocerse el nombre de quién supuestamente sería su sucesor (en una entrevista que se publica en las páginas 16 y 17 lo elogia abiertamente). Se trata de Marcelo Saín, alguien a quien Maximiliano Pullaro le reconoce solvencia en la materia. Claro que, como se dijo más arriba, todavía no hay nada confirmado y también Pullaro debe esperar. Es más: esta semana circuló la versión de que Saín renunciaría al cargo que ocupa en el Organismo de Investigaciones de la provincia en virtud de su inminente designación, aunque eso todavía no ocurrió. Calma, ansiosos.

Convivir, ese desafío

Después de una semana agitada y contradictoria, que dejó al desnudo una profunda grieta dentro del PJ provincial, hay quienes se preguntan qué pasará en los próximos días y sobre todo una vez que Omar Perotti asuma como gobernador. ¿Se achicarán las diferencias o, por el contrario, se harán más profundas? La victoria electoral se logró gracias a una unidad que permitió cobijar a sectores diversos y hasta antagónicos dentro del justicialismo santafesino, y uno de los desafíos del próximo gobernador será que todos puedan convivir. ¿Podrá? La duda es mucho más que retórica y probablemente se convierta en una de las mayores incógnitas de los próximos tiempos en la provincia.