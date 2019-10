Un pacto para la gobernabilidad

El ex presidente Eduardo Duhalde siempre aparece en momentos económicos complicados. Quizás porque fue piloto de tormentas en una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, es centro de consultas por estos días. Ayer, mientras participaba en Bulgaria de un congreso internacional, pidió un pacto entre Alberto F y Mauricio Macri porque a su entender “la situación es más complicada que en 2002”. Duhalde está convencido de que el Frente de Todos se impondrá en las elecciones del domingo y, a la vez, pronostica que necesita de un gran acuerdo político para sacar adelante al país. “Cuidado porque no alcanza con Fernández, con el PJ y la oposición. La situación es de una complejidad total. Es más difícil que en 2002, por una razón esencial, en esa época estaba Raúl Alfonsín”, dijo para rescatar una vez más el papel del ex presidente radical.

Chile también divide opiniones

El protagonismo de Patricia Bullrich en el gobierno de Cambiemos siempre fue importante. No sólo en su materia específica, la seguridad, sino que muchas veces fue la voz cantante del gobierno en temas de otras áreas. Tanta exposición, obviamente, tiene sus costos; esta vez fue el diputado Felipe Solá y candidato a ocupar la Cancillería si gana Alberto F, quien se encargó de dispararle con artillería pesada. “Es una experta continental en represión”, dijo, para pararse en la vereda de enfrente de la posición que mantuvo la funcionaria sobre la crisis en Chile. Bullrich había coincidido con el presidente chileno, quien había dicho que su país “está en guerra”. Solá, en cambio, consideró que falló el modelo de país que lleva adelante el Piñera y lo vinculó con el programa económico de Macri.

Una justificación peligrosa

El cineasta Juan José Campanella fue durante estos años un activo defensor de las políticas del gobierno nacional. A diferencia de otros artistas e intelectuales que en los últimos tiempos “panquequearon”, el realizador se mantiene en sus convicciones. Pero en las últimas horas mostró una faceta suya desconocida y terminó justificando las agresiones a periodistas en la marcha frente al consulado de Chile en Buenos Aires. “Por 4 años la mayoría del periodismo erosionó al primer gobierno que los respetó. Con total libertad, ocultaron todos los triunfos y subrayaron cada derrota. Ahora lloran al ser escupidos nuevamente. No sé si esta vez podremos ayudarlos. Ojalá que sí. AndaATrabajarDePeriodista”, escribió en sus redes sociales parafraseando una respuesta de Alberto F y lo acompañó con un video del momento de la agresión.