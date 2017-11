Un hacedor de la educación técnica

Ocho años atrás el profesor Fernando Pisani recordaba el Día de la Educación Técnica como una fecha de "balances, perspectivas y esperanzas". En ese artículo repasaba cómo los gobiernos identificados con una economía dependiente y un modelo al que poco le importa la industria nacional nada favorecían la formación de técnicos, menos el fortalecimiento de esas escuelas. Eso pasó con las dictaduras militares, en los noventa y pasa ahora con el imperio de un neoliberalismo dispuesto a todo.

Una razón más que válida por la que cada 15 de noviembre se transformó —en palabras de Pisani— "en un día de resistencia, de lucha y de denuncia". También para valorar a los hacedores de esta enseñanza, como el profesor Pisani que el 17 de junio pasado se fue de esta vida.

En 1959 se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica (Conet), una señal de que esta formación era decisiva para el desarrollo del país (es de donde se toma la conmemoración nacional). En 1992 se elimina el Conet y al poco tiempo comienza aplicarse en el país la ley federal de educación. La normativa que terminó de arrasar con la enseñanza pública, en todas sus modalidades, con especial ensañamiento en la técnica.

Fernando Pisani fue clave en denunciar estos atropellos, cómo eran vaciados los talleres de estas escuelas y desvalorizados los maestros y técnicos a cargo. La sanción de la ley de educación técnica profesional en 2005 (y la recuperación del Inet) fue la revancha a tantos años de denuncia y pelea, en los papeles para tratar de recuperar las disciplinas claves desplazadas y volver a los profesores a sus materias. Y también en la calle y desde la función pública.

"En Santa Fe hay más planes de estudio que escuelas", denunciaba en octubre de 2004 sobre las consecuencias de la aplicación del polimodal en la provincia. Efectivamente por ese entonces eran 300 los establecimientos secundarios y unos 400 los planes que regían. En ese momento Pisani era director de Educación Media y Técnica de la provincia (enseñó además, entre otras instituciones, en las Técnicas 463, 468, en el Politécnico y en un Instituto terciario de la provincia de Buenos Aires). Su cargo de funcionario público no lo apartaba de decir a los cuatro vientos lo que pasaba con la educación santafesina. Estudiar, analizar y estar en las escuelas eran las herramientas de su trabajo.

Desnudar esta realidad no pasó sin consecuencias para Pisani. En julio de 2006 es desplazado de su cargo por la nueva ministra, una conocida defensora de la ley federal. El único argumento que esgrimió fue que el profesor "había cumplido un ciclo" y buscaba "alguien con otro perfil".

La rebeldía se paga cara en el sistema educativo, cómodo en hacer cumplir la "normativa vigente" y que nadie ponga en duda las políticas educativas. Y es sabido que los personajes más mediocres y obedientes de este sistema son siempre los más dispuestos a recordárselo a los díscolos docentes.

El 12 de noviembre de 2012, Pisani escribió un artículo titulado casi a modo de enunciación: "Las escuelas técnicas". Sin embargo, entre otras consideraciones ponía en duda —con sólidos argumentos— la validez de los títulos técnicos provinciales ya que Santa Fe se tomaba su tiempo para adherir a la ley de educación técnica nacional.

No tardó en salir la publicación en La Capital que fue citado a presentarse en la Regional VI de Educación sin mayores explicaciones. A Pisani lo esperaban la directora regional de entonces, la coordinadora pedagógica y la directora de legales del Ministerio. Le exigían que ratificara o rectificara lo expresado en el diario. No sólo que no se rectificó en nada de lo dicho sino que les dio una clase sobre la historia de la educación técnica, además de firmeza en sus convicciones. El vulgar apriete terminó en un escándalo público, con declaraciones de repudio de todos los sectores —hasta de la misma Cámara de Diputados— a este accionar del Ministerio.

"Les dije que este mismo tipo de artículos, incluso más duros, los escribí bajo Reutemann, bajo Obeid y podían consultarlos en mi página de internet (fernandopisani.com.ar). Lo que no les dije es que jamás en los más de 40 artículos en más de 12 años, me citaron así", contó a este medio tras el triste suceso.

Mientras para cualquier docente estos hechos resultan demoledores, a Fernando Pisani lo fortalecían. Hoy alertaría sobre el peligro de que las prácticas profesionalizantes de los estudiantes terminen por resultar mano de obra barata (o gratuita) para las empresas. Más con el ajuste que asoma en las leyes laborales.

Consecuente con su manera de concebir el conocimiento en forma colectiva, Pisani era un defensor del software libre. Pensaba que los estudiantes tenían que hacer oír su voz en las escuelas y merecían el mayor de los respetos. Nunca dijo "este chico no puede porque…". Desde su cargo en la función pública, impulsó los encuentros "Los secundarios tienen la palabra", donde los invitó a decir qué opinaban de la escuela. Antes, a principio del 2000, organizaba con quien le tendiera una mano congresos de educación técnica y media para ponerse a pensar cómo salir del desastre de la ley federal.

Y hay algo también que lo define como persona: defensor de los derechos humanos, que lo hacía presente siempre en las marchas del 24 de Marzo. También de los derechos de las mujeres, contra la violencia de género. Una vez, en un seminario de posgrado, donde el 90 por ciento éramos mujeres, comenzó su pregunta diciendo: "Si nosotras pensamos que …". Todas nos dimos vuelta sorprendidas no por la pregunta sino por quien preguntaba, y la respuesta no tardó: "Hablo de nosotras porque no me parece equitativo que siendo un salón lleno de mujeres hable en términos masculinos". Y lo aplaudimos.

Hoy Fernando Pisani está presente con su palabra siempre vigente y en los talleres a los que describía —en aquel artículo por el que fuera reprimido— como "la columna vertebral de la escuela técnica, porque su jerarquización o su desjerarquización implica con claridad qué tipo de escuela técnica se quiere (...). Las escuelas comprometidas con su identidad y su historia, sus directivos, sus docentes, saben lo que es necesario para formar un buen técnico, una buena técnica. Sería bueno que se las escuchara y aceptaran sus sugerencias".

