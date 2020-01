Un fútbol decadente y atado con alambre

Se reinicia la Superliga y parecería que todo vuelve a la normalidad en el deporte más atrapante del mundo. "Vuelve el fútbol", es el título de la marquesina con luces de neón, pero todo es una puesta en escena. Porque los problemas de antaño siguen estando, la AFA mide su poder con la Superliga, la pelea es intensa y también está en su etapa caliente. Nada cambió, la realidad económica de las instituciones cada vez es más grave, las deudas se magnifican al mismo ritmo que transita el país desde hace décadas y las "ofertas" para seducir a los espectadores son probrísimas. Newell's y Central, por focalizar los clubes de la ciudad, tienen necesidades extremas, pero billeteras endebles para conformar equipos competitivos tal como pretenden sus entrenadores, esos que pidieron refuerzos de jerarquía. Del lado canalla llegaron algunos, pero también se fueron titulares. Del lado leproso, no llegó ninguno, pero no se desmanteló. Y pug- nan por jugadores con- siderados "refuerzos", pero la mayoría de esos ape- llidos no tienen lugar en sus equipos. Entonces, no son tan de renombre como los pretendidos sino en muchos casos considerados de relleno. Y que muchas veces los dirigentes buscan para calmar a los hinchas, esos que reclaman a viva voz "hay que reforzarse". Y es ahí donde los directivos, en general, se equivocan trayendo por traer _o por negocios_, precisamente para complacer a los de afuera y no tener que lidiar con las críticas. En fin, como siempre, todo atado con alambre.