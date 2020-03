Un fuerte "porrazo" en Tunelmanía

Apenas sonaron los primeros acordes de “Te llamo para despedirme”, una gritería ensordecedora subió de la platea. El tema marcaba el clímax de un show tan esperado como intenso. El teatro Mercedes Sosa de Tucumán estaba colmado, había cantado a viva voz “Un poco loco”, “Cada vez que sale el sol” y “Te quiero tanto” y se había emocionado cuando Sergio Denis los miró a los ojos y con la voz entrecortada por la emoción había citado a Bertold Bretch y había llamado a su público “los imprescindibles”. Fue en ese momento en que trastabilló y se hizo el silencio. Un silencio que todavía persiste. Ayer se cumplió un año del accidente que sumió al cantante, uno de los más queridos del país, en un coma profundo. Lo que pocos recuerdan, o acaso sepan, es que el artista había sufrido una caída similar en Rosario. Fue en septiembre de 1972 en el legendario boliche Tunelmanía, que estaba en la entrada por Sarmiento del túnel Celedonio Escalada. Cantaba en una tarima de vidrio, montada sobre rieles a más de dos metros de altura, y caminando para atrás no vio que no había baranda y se desplomó de espaldas contra el piso. Se fracturó un brazo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, pero se recuperó pronto. El tabloide Así lo tituló en tapa como “El porrazo del ídolo”. Y no fue más que eso, un susto.