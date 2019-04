Arrancó la cuenta regresiva para el inicio de la última temporada de "Game of Thrones". Se trata de un acontecimiento televisivo que no registra antecedentes, por las cifras de audiencia, por el presupuesto y, sobre todo, por la enorme expectativa que generó la historia a lo largo y a lo ancho del planeta. El próximo domingo, a las 22, marcará el comienzo del fin de la serie que se estrenó en 2014 y se convirtió en la más vista de la cadena HBO.

Son seis capítulos que definirán la suerte de los personajes que animan esta fantasía épica que nació de la pluma de George R.R. Martin, un experto en literatura fantástica, ciencia ficción y terror que alcanzó la cúspide de su carrera con la saga "Canción de hielo y fuego" y que llevaron a la pantalla chica David Benioff y D.B. Weiss. Su realización demandó dos años y tendrán, según se anuncia, la duración y calidad de un largometraje.

De qué se trata: De un vistazo rápido, luce como un relato medieval, pero no lo es. Si bien es una aventura de capa y espada, mezcla tantos géneros y lo hace de un modo tan natural que todo, desde los dragones hasta los zombies, resulta verosímil. Narra la disputa por el trono después de la muerte del rey, ésa sería la síntesis brutal de la trama, aunque la verdad es que lo que está en juego es mucho más que eso, la vida y la muerte.

games.jpg Ultima estación. "Game of Thrones" se despide de la pantalla en 2019, con su octava temporada.





Por qué hay que verla: Primero y principal porque nadie va a hablar de otra cosa. Los que la hayan visto y los que no tengan idea de qué se trata. En la oficina, la escuela, las redes sociales será un tema de conversación inevitable y, si la idea es no sentirse como un extraterrestre, habrá que saber de qué va. También, porque es una gran historia entretenida y conmovedora que explora una cuestión inquietante: la lucha por el poder.

Embed





Historia de fondo: Todo ensayo sobre el poder es una reflexión sobre la condición humana, desde "El príncipe" de Maquiavelo hasta "El señor de los anillos" de Tolkien. Martin las canibalizó a todas. Lector voraz, escritor prolífico, se nutrió de la literatura y de la historia, pero, como él mismo confesó, su mayor inspiración, fue la saga "Los reyes malditos", del francés Maurice Druon que culmina con la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia.

got01.jpg

Para que sepas: Martin tiene 71 años, cuando firmó el contrato con HBO ya era mayor y todavía le faltaban escribir las dos novelas que cierran la historia, "Vientos de invierno" y "Sueño de primavera", y que todavía no fueron publicadas. Frente a la posibilidad de que no terminara los libros antes de su muerte, le contó el final a los "road runners" de la serie, aunque ahora confesó que puede haber "discrepancias" entre un desenlace y el otro.

got2.jpg

Lo que importa: Nada está dicho sobre el final de "Game of Thrones". Por ser una aventura fantástica, todo puede suceder, y como a Martin lo fascinan los giros inesperados, en su historia, ni la muerte es definitiva. Sin embargo, a los fanáticos de la serie solo les preocupa la suerte de sus personajes favoritos, que pueden ser héroes o villanos, da lo mismo, porque lo que realmente les importa es si van a llegar con vida al final de la historia.

got3.png

Entrelíneas: La trama es tan intrincada que el propio Martin admitió que suele olvidar qué pasó con algunos de sus personajes y que consulta a sus fans que saben más que él mismo de la saga. Su perspectiva del mundo es oscura y no presagia nada bueno. "No es ningún secreto que Tolkien ha sido una gran influencia para mí, y me encanta como terminó 'El Señor de los Anillos'. Termina con una victoria, pero es una victoria agridulce", reveló.

got4.jpg





Alerta spoilers: Como la serie está un paso adelante de la saga literaria, no se puede sacar de las novelas ninguna clave sobre cuál será el desenlace. Conociendo el estilo de Martin, el final traerá situaciones inesperadas y la muerte de personajes queridos. Quiénes y cuándo sucederá es un secreto guardado bajo siete llaves. Habrá que esperar hasta el último capítulo para saberlo, mientras tanto, y eso es lo mejor, habrá que disfrutar el gran espectáculo.