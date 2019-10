Un ex funcionario lejos de la política que sale a correr por su ciudad

No son pocos los que se preguntan qué fue de la vida de Alejandro Ramos. El ex intendente de Granadero Baigorria y ex secretario de Transporte de la Nación está virtualmente borrado de la vida política. Antes de las Paso y de las elecciones generales en la provincia había cierta expectativa en su ciudad sobre qué haría e incluso se especuló con que apoyaría a alguna de las listas con las que el peronismo baigorriense fue a las internas abiertas. Sin embargo no pasó, y hoy nada se sabe sobre sus intenciones políticas a futuro, si es que las tiene. Por lo pronto, algunos rosarinos que suelen ir en bicicleta hacia el norte reportan haberlo visto trotando por la zona de la reserva de Granadero Baigorria. Dicen que va siempre solo, y que luce en muy buen estado.

Transición con buen clima y digna de ser imitada

Si hay un lugar de la provincia donde la larga transición entre la gestión saliente y la que se hará cargo en diciembre viene en muy buenos términos es en la Municipalidad de Venado Tuerto. Dicen que en general hay muy buena onda entre los equipos del intendente José Freyre y de quien lo sucederá en el cargo, Leonel Chiarella. De hecho, quien será el próximo jefe de gabinete del municipio, Diego Milardovich, se encargó de destacar públicamente la “muy buena predisposición” de los actuales funcionarios. En particular, mencionó a dos: Jorge Lagna y Agustín Ferrer. Conviene destacar que unos y otros pertenecen a distintas fuerzas políticas, por lo que el buen diálogo tiene incluso más mérito. Algo que muchos otros deberían imitar.

El jefe comunal de un pueblo que se enojó por los cortes de luz

El presidente comunal de un pueblo de la región tomó una medida poco habitual: reclamó por nota a la Empresa Provincial de la Energía que mejore el servicio en la localidad. Se trata de José Abraham, quien está al frente de la comuna de Pueblo Andino, un pueblo donde los cortes de luz son habituales. Cansado de esa situación, y de las quejas de sus habitantes, Abraham presentó una nota en la sede de San Lorenzo de la EPE en la que calificó de “vergonzoso” el servicio que la empresa presta en su pueblo y pidió mejoras urgentes. En la nota, el funcionario comunal reclamó el refuerzo del tendido que abastece a Pueblo Andino, “una población en constante crecimiento y que ha visto encarecido el servicio y empeorada su calidad”. Habrá que ver si alguien escucha su reclamo.