¿Un enroque a poco de haber sido nombrados?

Pasan cosas en la política y las gestiones municipales en estos primeros días después del cambio de autoridades tras las elecciones en la provincia. En Granadero Baigorria, por ejemplo, se especula con la posibilidad de un cambio en el gabinete del intendente Adrián Maglia. Según publica un portal con buena llegada al Ejecutivo municipal, el actual concejal Adrián Playa pediría licencia como tal para asumir como secretario de Gobierno. Si la especie se confirma, habría un enroque con quien actualmente ocupa ese cargo, Irma Catania, quien había resultado electa como concejal y el 10 de diciembre asumió en Gobierno por decisión de Maglia. Ahora, Catania volvería a ocupar una banca. ¿Las razones? Por ahora el único que las conoce es el intendente.

De eso ya nadie habla ni siquiera en el pueblo

Hace ya un par de años se hizo público un dato llamativo que supuestamente disparó una investigación judicial: en una pequeña comuna de la provincia de Santa Fe habían otorgado gran cantidad de carnés de conducir a ciudadanos colombianos. El tema incluso se publicó en medios de circulación nacional, ya que en principio nadie tenía una explicación razonable para ese fenómeno. Pero pasó el tiempo y nada más se dijo del tema. No se sabe si hay una causa abierta para investigar el asunto y mucho menos se conocen hipótesis que puedan explicar esta tendencia. Y en Maciel, el lugar en cuestión, tampoco se habla más del tema. ¿Qué habrá pasado?

El mensaje que lleva calma a los ministros

Se sabe que las relaciones entre los gobiernos socialistas de los últimos 12 años y la Corte Suprema de Justicia de la provincia no siempre transitaron por carriles cordiales. Más de una vez hubo fuego cruzado entre representantes de ambos poderes, aunque también hay que decir que la tensión nunca llegó a mayores. En los últimos cuatro años, las rispideces casi siempre se originaron en declaraciones públicas del ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sobre la actuación de los jueces penales. El cambio de gobierno generó expectativas en el máximo tribunal, aunque es sabido que la mayoría de sus miembros son afines e incluso tienen un pasado como funcionarios de gobiernos justicialistas. ¿Cómo será la relación de ahora en más? El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, ya entregó una pista: “No veo ningún obstáculo para que no podamos tener una buena relación”, dijo en una entrevista periodística. Y, de paso y ante una pregunta específica, aclaró que la gestión de Omar Perotti no promoverá cambios en la Corte. Parece que vienen tiempos de distensión en esa relación.