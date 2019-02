Un Concejo en el que se sacan chispas

El clima está caliente en el Concejo Municipal de Granadero Baigorria. Es que al parecer a los ediles les adeudan los sueldos y esa situación hizo estallar a una concejala. Se trata de Graciela Bordón, quien redactó un comunicado y lo distribuyó en los medios. Allí, hace responsable de la situación al presidente del cuerpo, Javier Minetti, de quien entre otras cosas dice que no está a la altura del cargo. Lo extraño es que no hace tanto tiempo, en diciembre de 2018, Bordón fue una de las manos que se alzaron a favor de la designación de Minetti como máxima autoridad del Concejo. O no tanto: con la crisis, ¿quién puede vivir sin su sueldo?

Quiere la extinción, pero no por decreto

Las polémicas por la decisión del presidente Mauricio Macri de imponer la extinción de dominio por un decreto de necesidad y urgencia no terminan. Quien se pronunció sobre el tema en las últimas horas es el senador nacional por Santa Fe Omar Perotti, quien fue tajante: está de acuerdo con la figura jurídica que permite al Estado recuperar bienes obtenidos por personas y organizaciones a través de la comisión de delitos, pero no aprueba que se imponga por decreto. El rafaelino recordó que el año pasado el Senado de la Nación le dio media sanción a la extinción de dominio, aunque nunca llegó a ser ley, y sostuvo que la vía para establecerlo como tal es el Congreso y no un decreto del Ejecutivo. "Así, es atacable", dijo. La polémica seguirá.

Esperando por los postulantes a vice

Mientras en los cines locales se sigue exhibiendo la película que relata la vida del ex vicepresidente de George Bush, en Santa Fe los candidatos a gobernador todavía mantienen el misterio sobre sus compañeros de fórmula. "¿Quién se acuerda de los vicegobernadores?", se preguntan los postulantes a la Casa Gris cuando se los consulta sobre su segundo en la fórmula. Salvando la situación de Cambiemos, donde todavía no está claro cuántos candidatos habrá (sólo José Corral insinuó que podría ser acompañado por Lucas Incicco), en el peronismo ni María Eugenia Bielsa ni Omar Perotti definieron a sus compañeros de campaña. Alejandra Rodenas picaba en punta para secundar al rafaelino. Por último, Antonio Bonfatti dice preferir a una mujer del centro norte santafesino. Se menciona a una diputada provincial oriunda de Coronda y a una actual funcionaria del Ministerio de Educación. En todos los casos la premisa para la designación parece ser la misma: que al menos no reste.