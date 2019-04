"Transparencia y verdad no son idénticas... Más información o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad... más comunicación no elimina la fundamental imprecisión de todo. Más bien

la agrava".

"La sociedad de la transparencia".

Byung-Chul Han.

Invocando transparencia, el Poder Ejecutivo provincial se pasea por los medios de comunicación ante un supuesto ataque a su buen nombre y honor por parte de las fuerzas políticas de la oposición.

El escrutinio provisorio es una de las garantías de rango constitucional de la que gozan todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, y por ello, no debe restársele importancia, aduciendo que carece de validez.

La ciudadanía tiene derecho a conocer en tiempo y forma que la voluntad que expresó en las urnas es la que se refleja en los resultados del escrutinio provisorio que se da a publicidad desde los medios de comunicación la noche misma de los comicios.

En virtud de la responsabilidad política que nos compete a todos y cada uno de los participantes de un proceso electoral, mantuvimos una reunión el día 25 de marzo los representantes técnicos y políticos del Frente Juntos, con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y sus funcionarios técnicos Ignacio Tabares y Santiago Marneto.

Lo hicimos desde el convencimiento de que las mayores garantías de transparencia son fundamentales para todo proceso electoral, y en la buena fe de que la palabra otorgada sería reaseguro suficiente de que todas esas garantías solicitadas serían atendidas.

Ninguno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en esa reunión fue honrado al día de la fecha.

La palabra fraude, tan temida por el oficialismo luego del fracaso del escrutinio provisorio de 2015 que terminó en la renuncia del funcionario a cargo del área, nunca fue invocada en ninguna de las reuniones que mantuvimos, ni en ninguna de nuestras declaraciones. Solo exigimos aquello que la ley nos concede a la hora de tener los elementos necesarios para garantizar técnicamente un proceso electoral atravesado por la tecnología en todo su ciclo de vida.

El pedido formalizado el 25 de marzo pasado, cuatro días antes del plazo que establece la ley para que el Tribunal Electoral Provincial disponga del sistema para auditarlo junto con los partidos políticos, se realizó con el objetivo de salvaguardar la integridad y el correcto conteo de la expresión, formalizada en el voto, de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe.

La incorporación de tecnología en los procesos electorales debe estar acompañada de toda la información posible que garantice la transparencia y claridad suficiente para darle tranquilidad a las santafesinas y santafesinos que ejercen el derecho y la obligación de elegir a sus representantes.

En este marco, el Tribunal Electoral de la Provincia citó a los frentes y partidos políticos para el día 5 de abril, a retirar un hash que debía producirse sobre el software del escrutinio, antes de realizar la auditoría ordenada por la ley (una de las garantías técnicas solicitadas). Este mandato del Tribunal, tampoco fue cumplido por el Ejecutivo Provincial.

Es meritorio recordales a aquellos que se exasperan por nuestros pedidos de transparencia, que tal como decía Thomas Jefferson, "el precio de la libertad, es la eterna vigilancia", y que esa vigilancia no debería incomodarlos, si tal como declaman, están dispuestos a cumplir la ley.