Tendieron lazos para lograr algo increíble en tiempos de gran individualismo

Todos pusieron su grano de arena para que el clásico del ascenso se juegue como se jugó. Es cierto que no todo es igual, que no puede compararse la capacidad de movilización de charrúas y salaítos, por ejemplo, con la de leprosos y canallas, que alimentan en muchos casos a aquellos. Pero cuando hay decisión, responsabilidad y sentido común para llevar adelante una idea que a muchos pudo asustarlos, se pueden lograr buenos resultados, que además abran caminos. Además de esos atributos, se precisa solidaridad entre las partes y trabajar por un bien común, algo que parece pasar de moda en estos tiempos en que solo se pregona que la libertad es la del mercado y que solo cuenta el individualismo.

Por eso no se puede dejar de elogiar la actitud que antes que nadie mostraron las dirigencias de Argentino y Central Córdoba para aunar esfuerzos por un objetivo más altruista que el solo beneficio de sus clubes. Ellos pusieron por delante la tremenda oportunidad de volver a jugar el clásico del ascenso tras 19 años para tender lazos, no para romperlos, para cinchar juntos para un futuro mejor. Y ese futuro será posible si sus clubes se engrandecen, si dan pasos adelante. Y de entrada entendieron que el contexto no los divide sino que los unifica.