Sueños, cambios y roscas

La política santafesina ingresa a uno de sus estadíos de rosca intensa y profunda. Se vienen los cambios de gabinete en la Gobernación y, luego, la etapa de intento de seducción final a la oposición para reformar la Constitución provincial, que vendría con un pack de interesantísimas novedades.

El gobernador Miguel Lifschitz dispuso cuatro cambios de ministros, aunque hasta la semana pasada se nombraban cinco modificaciones. Se irán de sus ministerios: Luis Contigiani (Producción), Miguel González (Salud), Julio Schneider (Obras Públicas), y Eduardo Matozo (Ciencia y Tecnología).

La salida de Contigiani y González tiene explicaciones institucionales, ya que ambos pasarán a ocupar bancas legislativas, uno en Diputados de la Nación y otro en la provincia. Las salidas de Schneider y Matozo representan la ruptura final del Frente Progresista, tal como se lo conoció. Desde ahora en más, el radicalismo referenciado en el macrismo (léase José Corral y demás referencias del Grupo Universidad) reportarán exclusivamente en Cambiemos, y "serán tratados como tales" desde el corazón del poder.

Los reemplazos vienen con aumento de género femenino: de los cuatro nuevos ministros, tres serán mujeres y el restante, varón. "Se dio de casualidad, aunque viene bien para demostrar que estamos activos y diligentes con la política de género", dijo, chispeante, una altísima fuente oficial a LaCapital. "Los nombres se anunciarán el martes, falta resolver algunas cosas", agregó el informante, tratando de hacer una rápida digestión del asado sabatino de mediodía.

Las ministras

De esos cuatro nuevos ministros, tres reportan en el socialismo y uno en la Unión Cívica Radical. "Hubo consultas con todos los sectores del Frente Progresista, pero la decisión es del gobernador. Se van cuatro varones, ingresan tres mujeres", narró otro informante, que juraba por Dios y por la Patria no tener "todos" los nombres.

En verdad, se trata del alejamiento de funcionarios que no pertenecen al núcleo central del poder, el que Lifschitz deberá mantener o modificar dentro de unas semanas para empezar a trabajar en la ofensiva final de su futuro político: reforma constitucional con reelección.

Esa etapa final que terminará dilucidando en poco tiempo si habrá o no convocatoria a una Convención Constituyente se resuelve por estas horas, con el gobernador despidiendo 2017 en cenas recurrentes con radicales, peronistas, diputados y senadores. Entre chinchulines, lechones asados y ensalada amarga, Lifschitz va tanteando los humores.

Dicen en la Casa Gris: "Hay acuerdos primarios o, al menos, buena onda con la oposición, salvo algunos del PRO. Yo creo que es como en el premio del Loto: sale o sale", mensuraron ante este diario en Dorrego y Santa Fe, sede del edificio de la Gobernación.

Dicen en la oposición: "Así como está la cosa, no hay chances. Primero que ordenen la casa de ellos. No se puede acordar cuando escuchás los gritos de las peleas entre Lifschitz y (Antonio) Bonfatti. Además, salvo un acuerdo con (Mauricio) Macri no creo que el PRO les vote la reelección", apuntó un senador que, pese a todo, no cerró definitivamente las compuertas.

Esa tarea de acercamiento de partes entre el gobernador y el presidente es fogoneada también por el presidente de la UCR, Julián Galdeano, quien no quiere saber nada con una ruptura definitiva entre los socialistas y Cambiemos. Aunque se quejen, a los radicales santafesinos les seduce la idea de seguir fifty fifty. No debería suceder lo mismo en Rosario, ciudad en la que de seis ediles con prosapia radical, a la UCR le quedó una sola: María Eugenia Schmuck.

Rápido de reflejos, el gobernador hizo una copia de la llave que Macri utilizó para convencerlo a él y a otros dos gobernadores (Juan Schiaretti y Gustavo Bordet) de las supuestas bondades federales de los acuerdos sobre impuestos, jubilaciones y trabajo: organizó un viaje a Estados Unidos con dirigentes opositores que cree permeables a una reforma constitucional.

"Sí, viajo", les dijeron al mandatario santafesinolos legisladores Luis Rubeo, Armando Traferri, Rubén Michlig, Federico Angelini y Joaquín Blanco, éste último referenciado en el socialismo. Las calles de Manhattan deberían ser un ámbito seductor para convencer a opositores sobre una futura reforma constitucional. Se verá.

En algunos ámbitos del oficialismo y la oposición se trabaja para incorporar en un esquema reformista algunos tópicos hasta ahora poco mencionados: sistemas plebiscitarios y de doble vuelta electoral. Pero nadie está en condiciones de cantar victoria respecto de la obtención de consenso de parte de la oposición.

En ese sentido, la novedad provino de la interna del Partido Socialista. Por primera vez, Rubén Galassi, quien se referencia en Antonio Bonfatti, admitió que aprobarán el pedido de reforma constitucional apenas sea enviado a la Legislatura. Pero, además, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de la reelección del gobernador abrió la puerta para que todos los temas sean definidos por los convencionales constituyentes. Y no a priori. ¿Cambiamos?

La reforma, de concretarse, debería hacerse en 2018, y lo más separada posible de 2019, que será un año enteramente dedicado a las campañas y las elecciones provinciales y nacionales. Una especie de Puerta 12, sin tragedias que no sean políticas.

Todo indica que en materia política también habrá un verano caliente. Entre rosca y rosca, la agenda depara temas trascendentes.