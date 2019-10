"Sí se puede" en Miami Beach

La “marcha del millón” con la que el presidente Mauricio Macri planea hacer su cierre de campaña previo a las elecciones generales llegará a Miami Beach. El primer mandatario encabezará el evento el próximo sábado 19 con un acto en el Obelisco, que el gobierno espera replicar en las principales ciudades del país. Así, los militantes de Cambiemos están convocando por fuera de las fronteras de Argentina y en ese sentido se inscribe la invitación a marchar por la avenida Collins, en Miami Beach, frente a la churrería Manolo. También habrá ese día una concentración de seguidores de Macri en la célebre escultura de los dedos de Punta del Este.

Champán francés en el Palacio Duhau

El viaje del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, a Buenos Aires empezó mal: una docente se lo cruzó el jueves pasado en el aeropuerto provincial, lo increpó por la situación salarial y ese video se viralizó. Su entorno aclaró que el viaje de Arcioni era “por cuestiones habituales de su agenda”. Al día siguiente, ya instalado en la Capital Federal, el mandatario intentó relajarse pasando la tarde en el Palacio Duhau. Y al mal tiempo, buen champán: disfrutó de un Veuve Clicquot de 9.500 pesos, en el balcón del bar Piano Nobile, del exclusivo hotel porteño. El nombre del gobernador chubutense se hizo famoso en todo el país hace apenas un mes, cuando en medio de las crisis salarial con los docentes provinciales envió a la Legislatura un proyecto para duplicarse su salario porque “está muy retrasado”. Algo de razón tiene: su sueldo sólo le alcanza para pagar 5 botellas del champán francés que pidió en el Duhau.

El último exabrupto de la diputada

La verborragia de Elisa Carrió una vez más dio que hablar. Esta vez, alternó su clásico misticismo con un exabrupto. “Dios, para que vos puedas servirlo, te despoja de todo. Y a mí me despojó de todo. Hasta me puso una panza así enorme para que nadie crea que yo era linda. Si no, no iba a ser gorda, iba a ser puta”. El comentario se dio en un acto que la diputada nacional compartió con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Carrió viene de una semana de encontronazos en su propio frente electoral: el oficialista Juntos por el Cambio. En estos días cruzó en duros términos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al señalar que “esconde muchas cosas y nos entregó en toda la Nación”. Pero Frigerio no fue el único blanco de la diputada. No bien se enteró que el legislador Nicolás Massot había tenido conversaciones con Sergio Massa, Carrió disparó: “Hay que ser muy duros en la defensa de la República. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri”.