¿Se va de la UNR y llega al municipio?

A Héctor Floriani le quedan pocos días como rector de la Universidad Nacional de Rosario, cargo en el que lo sucederá Franco Bartolacci, y en algunos ámbitos de la ciudad se escucha decir que podría ocupar algún cargo en el futuro gabinete municipal de Pablo Javkin. En estos días lo llamaron desde una radio local y le preguntaron directamente si había recibido algún ofrecimiento de parte del futuro intendente, o al menos si lo habían consultado respecto a su disponibilidad para sumarse a la gestión municipal. Dijo que no, pero después dio una serie de rodeos que permitieron inferir que no le disgustaría trabajar por la ciudad. “Es que tengo una fuerte vocación como servidor público”, dijo el arquitecto, quien dejó así una puerta abierta para que el hombre que derrotó al socialismo en las internas y luego ganó la elección general levante el teléfono y le haga alguna propuesta.

Un dibujo para el presidente

Esta semana, cuando estuvo en la capital provincial para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, el presidente Mauricio Macri repitió un gesto que suele tener cada vez que sale al interior: pidió conocer a algún emprendedor o artista de la ciudad. Eso le dio la oportunidad a Broka, un joven dibujante y humorista gráfico entrerriano que vive en Santa Fe, que al quedarse sin trabajo se dedicó de lleno a lo que le gusta y en poco tiempo logró que los santafesinos lo conocieran e hicieran virales en las redes sociales muchos de sus trabajos. Broka estuvo con el presidente y le regaló uno de sus dibujos. Pero lo que él más valoró es que muchas veces ha sido crítico del gobierno. “Lo que hizo fue una manera de darle valor a mi trabajo”, explicó.

“Usted no me quiere, pero disimúlelo”

Alberto Fernández siempre tuvo una buena relación con la prensa, inclusive con periodistas que fueron o son críticos de las gestiones en las que participó. Sin embargo, desde que comenzó la campaña con vistas a las Paso del 11 de agosto ya tuvo varios encontronazos con varios de ellos. El último fue el viernes en Córdoba, donde se cruzó al aire con el periodista Mario Pereyra durante una entrevista radial. Pereyra lo cuestionó por unirse en la fórmula presidencial a Cristina, “una mujer que tiene 13 causas”, a lo que el precandidato presidencial no dudó en responder: “¿A quiénes me uno yo? No es verdad lo que usted está diciendo. Me está hablando como opositor y lo entiendo, pero la realidad es que tergiversa todo”, disparó. Y acto seguido añadió: “Usted no me quiere, pero disimúlelo”. Antes ya había tenido un diálogo picante con cronistas en la misma Córdoba, y también se enojó con otros dos periodistas porteños. ¿Cuál será el próximo?