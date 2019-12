Se relanzó la batalla en las redes sociales

A escasos diez días del cambio de gobierno nacional, la grieta que divide a los argentinos casi en dos (48% de votos Fernández, 40% Macri, según las últimas eleciones) prosiguió con fuerza en las redes sociales. Es que el megaproyecto de 86 artículos y un anexo (desarrollado en 58 páginas), denominado ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública ha he hecho brotar pasiones irreconciliables. Lo más destacado de las redes sociales, la habitual falta de rigurosidad de los usuarios, quedó plasmado en los comentarios y debates, a veces agresivos, entre miles de personas que ni siquiera habían leído el proyecto. Pero los comentaristas de “fake news” o “posverdades” no han sido los únicos culpables. Se ha podido ver en la televisión porteña opiniones de panelistas de TV que un día pueden ser especialistas en economía y política internacional y al siguiente criticar o avalar el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso o comentar las aspectos más salientes del casamiento de Pampita. En casi todos los casos son sujetos de mensajes sin el menor conocimiento de la temática. Por eso, en tiempos de pasiones encontradas, la escasa rigurosidad de la información que circula potencia el enfrentamiento.

También hubo palos para Macri

No sólo el flamante gobierno peronista recibió sus primeros sacudones por el megaproyecto que envió al Congreso, al que muchos opositores lo ven como una delegación del poder total al presidente. En medio de este debate, el viaje del ex presidente Macri y su esposa a Qatar para ver hoy la final del Mundial de Clubes entre Liverpool y Flamengo se convirtió en un tema polémico. Según trascendió, Macri viajó para asistir al partido tras ser invitado, pero no hay información oficial acerca de quién lo hizo. El ex mandatario llegó en la madrugada de ayer a Madrid y embarcó hacia Qatar. Luego de ver la final regresará a la Argentina para pasar la Nochebuena en Buenos Aires y el miércoles 25 viajará a Cumelén, un country situado en Villa La Angostura, Neuquén, donde tiene previsto descansar todo un mes. ¿Son justos los cuestionamientos al ex presidente? No parece que después de cuatro años en el gobierno sea incorrecto asistir a un espectáculo que le interesa. Sin embargo, otros no piensan lo mismo y aseguran que su condición de ex presidente, en tiempos de crisis y debate de una ley fundamental, hubieran sido motivos suficientes para quedarse en el país y ejercer el liderazgo de la oposición.