Santa Fe, objetivo de Macri

"Sinceramente, ¿vos creés que se puede ganar la provincia de Santa Fe?", le preguntó Mauricio Macri a su interlocutor, esta semana, en la Casa Rosada. "Claro que se puede", le respondió el dirigente santafesino. "No sabés qué feliz me haría", cerró el diálogo el presidente de la Nación.

En Balcarce 50 saben que la interna de Cambiemos en la provincia está al rojo vivo, pero no quieren tomar intervención directa. "Ni para bajar a alguno, ni para subir a otro", le dijo a LaCapital una fuente macrista que se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Este diario fue testigo de la narración de esa estrategia del gobierno nacional. "Si logramos ir con una lista única, sería ideal, y si no, a competir en primarias", dijeron cerca de Peña. La situación en el macrismo santafesino fue adquiriendo volúmenes inesperados de ruidos y ruiditos. José Corral ahora admite, por primera vez, que podría darse un escenario de internas entre él y Federico Angelini. Y para eso empezó a cerrar acuerdos.

El gobierno nacional tiene objetivos de máxima y de mínima. El de máxima es lograr la reelección de Macri. Y por eso no se quieren pelear con nadie, ni bajarle el cuadro a algunos protagonistas que después tienen que formar parte del operativo reelección. "A Angelini no lo quieren bajar. Para Peña es fundamental que él participe de la campaña nacional", dicen cerca del diputado provincial.

A la cancha

Angelini vocea que tiene casi 60 concejales en toda a provincia, intendentes y presidentes comunales. Además, que estableció un acuerdo político con el presidente del radicalismo, Julián Galdeano, para componer de manera mixta las listas. Si el gobierno nacional aplica de verdad el saludable ejercicio de impedir que los candidatos a gobernador luego se postulen para otro cargo, la interna de Cambiemos se arregla en dos minutos.

Corral tejió un acuerdo con Lucas Incicco (podría ser su candidato a vicegobernador si hay interna) , Germán Mastrocola, Sergio Más Varela y otras referencias. Todos esos dirigentes —además de Ricardo Schlieper, sin cargo público pero con influencia en el PRO— se muestran como parte del apoyo a la candidatura a intendente de Rosario de Roy López Molina. Pero como decía un histórico profesor de Derecho Constitucional de la UNR: "¿De qué vale la foto, si la novia está en Italia?".

Esperaban que el concejal se posicionara rápidamente junto a Corral, quien hizo y hace expansivos elogios a López Molina. Pero desde las Fiestas de Fin de Año, el edil macrista desapareció de los lugares que frecuentaba.

López Molina tiene que decidir entre su grupo de pertenencia y su jefe histórico, Angelini, quien estuvo a cargo del comando de campaña en las últimas elecciones. Por lo pronto, como en ¿"Dónde está Wally?", un libro para niños creado para estimular la capacidad visual, en la interna del PRO se preguntan: "¿Donde está Roy?". Deberá reaparecer en algún momento si pretende tallar fuerte en la campaña a intendente. Si es que será postulante. Por las dudas, Jorge Boasso está en gateras.

Los cierres de listas son propensos a histerias, negociaciones abiertas y finales sobre la hora. No será esta la excepción.

En la Casa Rosada empiezan a tomar conciencia de las dificultades severas en Córdoba para ganar las elecciones. Pero a Macri no le disgusta la reelección de Juan Schiaretti. "Es así, él prefiere a Schiaretti, incluso por encima de los radicales. Una derrota ahí no sería sorpresa, pero entonces hay que ganar Santa Fe. Y recién ahora empiezan a darse cuenta", narra un legislador que suele transitar por los pasillos de Casa Rosada.

La relación entre Macri y Miguel Lifschitz está cortada. El presidente no quiere saber nada con el gobernador, no lo quiere. En algún momento intentaron darse una oportunidad, como una pareja en problemas, pero todo volvió a fojas cero. Así como Cristina Kirchner no recibió nunca en privado a Antonio Bonfatti, Macri dejó de hacerlo con el actual gobernador.

"Es que Miguel (por Lifschitz) no se anima a romper ciertos prejuicios ideológicos. El tiene que estar acá, en Cambiemos", le dijo una altísima fuente oficial a este diario.

Peña, que está a cargo de la inteligencia electoral, sabe que Santa Fe será clave si hay ballottage. Y no quiere romper definitivamente los puentes con Lifschitz. "La final es entre nosotros y Cristina. ¿A quién se cree que va apoyar Lifschitz? Tiene que estar en Cambiemos", escucharon decir hace poco tiempo a un funcionario de elite.

Por ahora, el jefe de la Casa Gis trata de convertirse en el armador no peronista de Roberto Lavagna. En las últimas horas se reunió con Margarita Stolbizer y con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, tratando de ampliar un futuro espacio de apoyo al economista, para que no quede preso del peronismo federal, que lejos está de mover el amperímetro.

A la par de eso, el gobernador se convertirá en candidato a diputado provincial el 22 de febrero y, desde allí, tratará de apuntalar la candidatura a intendenta de Verónica Irízar, quien deberá protagonizar una dura interna con Pablo Javkin. Y, obvio, de Antonio Bonfatti. Falta resolver si Alejandro Grandinetti será de la partida. El ex periodista también podría recalar en la primaria del peronismo. No tiene límites ideológicos, según parece. Se verá.

"Todavía no vimos todo", adelanta Omar Perotti, mientras repasa encuestas y admite que podría haber novedades. Desconfía el rafaelino de la supuesta poca empatía entre Lifschitz y Antonio Bonfatti. "Al final se ponen de acuerdo. Nadie quiere preparar los currículums para ir a trabajar a la actividad privada. Se lo van a exigir los militantes", dicen cerca suyo.

Hasta el 22 de febrero, fecha del cierre de listas, además de las histerias, abundarán las operaciones. A las que ni siquiera hay que escuchar.