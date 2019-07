Salven la democracia

No hay partidos políticos, hay personas. Vuelven a oírse las voces que propugnan, como una especie de anarquismo tardío, el descrédito definitivo de los partidos políticos. Las grandes democracias regulan su vida institucional sobre la base de dos o tres grandes partidos, de bien definida fisonomía y plataforma, que operan como catalizadores de las tensiones propias de todo momento político. Incluso partidos de relativo caudal cumplen su precisa función de árbitros en las grandes pugnas entre los partidos más poderosos. La fuerza numérica, la calidad moral de los dirigentes y la cohesión de las ideas de los partidos políticos son, precisamente, una demostración de la madurez de una Nación. Los partidos surgieron a la vida cuando nació la democracia. Ya el gobierno de la cosa pública no podía ser asunto de una minoría. Se necesitaba el concurso de muchos, de los mejores y más capaces. Entonces se agruparon los hombres que querían dar sus opiniones sobre el manejo de la Nación, y lo hicieron con arreglo a sus diversas formas de pensar y actuar. Todos los grandes acontecimientos de la historia han sido lucha de partidos. No es manteniendo a los partidos políticos debilitados que obtendremos una Nación más sana y vigorosa, sino fortaleciéndolos. Los partidos políticos son verdaderas escuelas de civismo, y de responsabilidad ciudadana. "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", y esa democracia representativa postulada por la Carta Magna sólo puede ser instrumentada por medio de partidos políticos sanos, honestos y conscientes. Hace más de cien años Sarmiento decía: "Los partidos políticos son los verdaderos condicionantes de una sana vida política". En un contexto, donde estamos viviendo una profunda crisis, tanto política como económica, la conciencia ciudadana deberá elegir entre votar con el bolsillo o con el cerebro. No votemos "anti", hoy suena retrógrado; se asociaba, entonces con el antifascismo, el antinazismo y el antifranquismo.

Manuel Basanta

DNI 93.971.708

Una empresa que no trabaja para la gente

Estimado diario La Capital, recurro a ustedes porque ya agoté todas las instancias ante Rosario Bus. A raíz de habérseme caído por descuido una riñonera al bajar del auto frente a mi domicilio laboral, calle Colectora de avenida Circunvalación al 1500, entre avenida San Martín y Filippini, de Villa Gobernador Gálvez, empecé la búsqueda de la misma. Me alegré al ver por una de las cámaras de seguridad de mi lugar de trabajo que minutos después paró un colectivo (35/9 o 103, que son las únicas líneas que pasan por allí, y era color amarillo) bajó su chofer a buscar la riñonera, subió nuevamente a su unidad y siguió camino. Esto ocurrió el viernes 19 de julio pasado, a las 10.12, según registra la cámara de seguridad. Esa riñonera no tiene ningún dato para ser devuelta, ni documentación ni dinero. Sí tenía medicación personal. En Rosario Bus hay dos teléfonos para "Hallazgos y extravíos", donde nunca atienden. Fui personalmente a las oficinas de San Martín 2690 de Rosario. Allí, según la gente de mesa de entradas, parece que no pueden localizar un chofer. Una suerte que no haya tenido un accidente con un Rosario Bus porque no sabrían identificar al chofer. La segunda vez que fui me hicieron rellenar un formulario para que quede certificado que hice la denuncia. Sólo eso. Porque hasta el momento nadie me contestó. Podrá argumentar Rosario Bus que esto no sucedió arriba de un colectivo suyo. Puedo argumentar que prestan servicio a la gente del Gran Rosario, y que el chofer estaba en horario de trabajo. Quizás la intención fuera devolverla, pero si Rosario Bus no hace nada por ubicar al chofer y no puede darme sus datos, es lo mismo que la nada. Si alguien que pueda ayudarme a contactar al chofer o solucionar este tema lee estas líneas, puede contactarme en whatsapp o celular 0341 155600148. Gracias.

Sergio Torale

Medicamentos y suba de sueldos a pasivos

El candidato a presidente promociona beneficios mágicos dirigidos a su obsecuente público, ya lo vimos en la Feliz, Rosario, y otras ciudades, observando los gestos de embelesamiento de sus acólitos. Es un vendedor de feria disfónico e infumable. Con su altisonancia verbal con los periodistas, no sabe cómo vender su candidatura, imponiendo a los gritos a los pasivos remedios gratis, suba de sueldos, sin explicar todavía qué plan le proveerá de los fondos. Es cuanto menos delirante, creía que superaba la media, me sugiere que si llega al poder será comparable a un principiante de capanga. No siempre la mayoría tiene razón, está remanidamente comprobado.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022