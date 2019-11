Ruidos y ruiditos santafesinos

La política santafesina hace más ruido ahora que en la campaña electoral.

"Nació el perottismo", se golpearon el pecho en el entorno del gobernador electo, el jueves, apenas pasado el mediodía. Omar Perotti había logrado asistencia perfecta de los compañeros y compañeras peronistas, en un aval a su posición frente a Miguel Lifschitz por el decurso de la transición.

Parecía también que con la presencia del senador Armando Traferri en el acto se terminaba la fortísima disputa con el senador. Pero, unas horas después, seis senadores peronistas —incluido Traferri— votaron a favor del proyecto de presupuesto que envió Lifschitz. Los ruidos, ahora, están más fuertes que nunca. Calma, peronistas.

Así como sorprende la reciente mala onda entre los dos gobernadores (Lifschitz y Perotti), resulta inexplicable también esta grieta entre el rafaelino y el senador sanlorencino. Traferri no sólo contribuyó completando la fórmula con Alejandra Rodenas (del riñón político del Nuevo Espacio Santafesino), sino que en su departamento el PJ logró una victoria por casi 16 puntos.

Dame todo el "power"

¿Por qué se pelearon entonces Perotti y Traferri? Como siempre en política las campanas suenas en los dos lados. El futuro mandatario considera que se terminó el tiempo de la república de los senadores en el peronismo. Según la teoría que prima en ese campamento, los senadores provinciales eran el poder real del peronismo mientras no gobernaba el peronismo, pero con un mandatario justicialista esa historia se termina. Perotti canta la canción de Molotov, la banda mexicana: "Dame todo el power". Y cree que hay un acuerdo con la Casa Gris.

Traferri considera que esa visión es errada. Que Perotti es el líder, porque es el gobernador, pero que el sistema electoral repartió responsabilidades. Y, sin decirlo, está convencido de que no habrá posibilidad de gobernar con leyes a favor si no hay consenso en la Cámara alta. No son uno ni dos los senadores díscolos, son seis. Según él sanlorencino, Perotti ni siquiera quiere consensuar. Y cerca suyo aseguran que buscaba un presupuesto propio para quitarle recursos a la Cámara alta.

Rápido de reflejos, el gobernador logró que intendentes y presidentes comunales denunciaran en un comunicado que entre Traferri y Lifschitz "hay más que un acuerdo político" y sostienen que es "un acto de intromisión del gobernador para ponerle a Perotti la mayor cantidad de obstáculos". Y ni siquiera asumió el gobierno peronista.

Perotti y Traferri mantuvieron dos diálogos hasta mitad de agosto. No se vieron más las caras, luego de haber mantenido reuniones en un hotel de la capital provincial y en el despacho del senador Alcides Calvo. El miércoles pasado, el rafaelino lo llamó al legislador de San Lorenzo para invitarlo al acto del jueves. "Tenemos que hablar", le dijo Traferri. "Sí, tenemos que hablar", respondió Perotti. Seco, cortante.

Esa herida adentro del peronismo preocupa a varios. "Necesitamos gobernabilidad, sacar leyes. No podemos pelearnos entre nosotros. No tenemos mayoría en Diputados y tampoco la vamos a tener en el Senado si no hay acuerdo entre Omar (Perotti) y el Pipi (Traferri), dijo a LaCapital un diputado peronista, luego de que el sanlorencino hablara de que la falta de diálogo es responsabilidad de "los Marcos Peña". Se refirió en esos términos a Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador, y a Luis Pfeiffer, "de la mesa chica", que "está con demasiada opinión y muy confrontativo", dijo una fuente.

Perotti no ha hecho declaraciones públicas al respecto, y en su discurso del jueves ante el PJ en pleno direccionó sus críticas hacia el gobierno socialista.

Ese capítulo de divergencias entre Perotti y Lifschitz escaló hasta llegar a la polémica por la entrega de los atributos. El titular de la Casa Gris quiere que se haga en la Legislatura o en Casa de Gobierno, pero rechaza participar de lo que decidió Perotti: 11 de diciembre, a las 19, en la explanada de la Casa de Gobierno.

Ya están disponibles las tarjetas de invitación al evento. Curiosidad: esas tarjetas salieron de imprenta antes de que se conozcan oficialmente los nombres del futuro gabinete. Hoy, en una entrevista con LaCapital, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, elogia a quién se estima será su sucesor, Marcelo Saín, y aprovecha para descalificar al resto de los que va a designar Perotti.

"En un gabinete tan opaco, si Saín llega a ministro de Seguridad será el Che Guevara del equipo de Perotti", evalúa. Pullaro considera que su probable sucesor "es la persona que más sabe de seguridad pública en la Argentina" (ver Sección Política).

Desde el lado del oficialismo, Lifschitz terminó la semana con dos jugadas a fondo. Al envío del presupuesto se le agregó la entrega a los gremios estatales de una lista de trabajadores contratados en condiciones de pasar a planta permanente. El gobernador asegura que fue Perotti el que le pidió que no haya destino de contratados a planta. Perotti sostiene que Lifschitz no cumplió con las promesas.

Habrá que esperar para saber si antes del 11 de diciembre, los ánimos encrespados (con cierto grado de sobreactuación) se serenan y unos y otros hacen lo que indica el sentido común. La sociedad tiene demasiadas expectativas en lo que viene como para detenerse en maremotos en pocillos de café.