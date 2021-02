La canción sigue siendo la misma, y no es el tema de Led Zeppelin. Ojalá lo fuera. Resulta asombrosa la cantidad de armas que hay en Rosario, y mucho más el verdadero arsenal balístico en la capital de la vaina servida. Ya que no puede parar la violencia, ni aumentar la cantidad de móviles policiales, ¿por qué el gobierno provincial no encara una política de Estado para que Rosario se desarme? Lo peor es no hacer nada. Los resultados están a la vista.