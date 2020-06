La situación actual (pandemia, aislamiento social obligatorio, distanciamiento social), nos afecta a todos, aunque lo que sentimos puede ser diferente en cada uno de nosotros y además a medida que transcurre el tiempo. Es muy importante poder reconocer qué nos está pasando, ya que eso nos ayuda a poder tolerarlo y procesarlo. Algunas veces nos damos cuenta de ello, otras es una sensación difícil de determinar pero claramente desagradable, muchos dicen "un bajón" o "medio depre". Las emociones más comunes que aparecen son: frustración, frente a la imposibilidad de realizar aquello que deseamos, debido a la pérdida de libertad; angustia, vinculado a lo anterior y a la pérdida de nuestra vida, tal como la veníamos viviendo; impotencia, ya que no hay algo que podamos hacer para cambiar la situación¸ sensación de vacío o soledad, particularmente en las personas que viven solas, lógicamente agravado por la realidad que se vive. Muchas veces los vínculos naufragan en la mente, en ciertas personas la falta de contacto presencial provoca esa sensación de pérdida, de zozobra; inseguridad, frente a un futuro que aparece como incierto, y al temor ante una posibilidad de contagio y eventualmente sus complicaciones, en especial en aquellas personas que se consideran pertenecientes a la población de riesgo. Miedo frente a lo desconocido; también, últimamente se está percibiendo un fuerte sentimiento de enojo o bronca, frente a lo que se vivencia como injusto o como que ya no tiene que ver con el cuidado y el bien común. Últimamente, y particularmente en aquellas pequeñas localidades donde no ha habido contagios o fueron pocos y recuperados, se percibe cierta negación de la situación, tiende a pensarse que ya pasó o que pasa en otros lugares más lejanos, lo que ha llevado en algunos sitios a un retroceso en la flexibilidad que se había logrado. Finalmente, se percibe cada vez más, una negación más radical, aduciendo a teorías conspirativas y desestimando los cuidados en la higiene, como una manera de no sentirse sometidos por ese poder al que le atribuyen la responsabilidad de la situación. Es importante poder hablar esto que sentimos con alguien cercano y si esto no es suficiente para lograr el alivio de estas emociones, consultar con un profesional de la salud mental, porque seguramente se están manifestando conflictos internos, propios, que han sido agravados o despertados por la presente situación.

Rubén J. Martínez

Psicólogo matrícula 4.451

Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario

Solo se trata de vivir

Pareciera que se trata de la letra de una canción muy conocida. Pero no. Solo intento realizar un ensayo de escritura en tiempos de aislamiento. Los momentos más sólidos de la existencia aparecen en tiempos extremos, y no solamente porque nos visita un rey con su corona. Para cuando parta, tenemos que programar inteligentemente el futuro que no será como hoy lo imaginamos. No debemos equivocarnos, es necesario pensar, darle vuelo a la imaginación, abandonar viejos conceptos, corregir errores. Quizás, por qué no, animarnos a volar. Y en ese vuelo retomar los valores desdibujados en el tiempo. Sólo se tratará de vivir y si es posible, hacerlo mejor.

Julio César Castillo

DNI 6.183.253

La cuarentena oxigenada

Literalmente hablando este es el país del "chamuyo". El país que cotidianamente transcurre envasado en un eslogan. Lo más reciente es la llamada "cuarentena oxigenada". Resulta que aquí el funcionario de turno, cuenta con una audiencia de "corderos analfabetos ilustrados", que se creen todas las idioteces y macanas que aquel va mascullando, sencillamente sentado en su oficina calefaccionada y frotándose las manos porque a fin de mes cobrará 200 o 300 mil pesos de sueldo, por sus elucubraciones personales que creen situar su poder en un país del primer mundo, cuando en realidad sus súbditos desarrollan sus vidas emparentados con la malaria que suele deambular por muchos países africanos.

Felipe Demauro

DNI 6.072.937