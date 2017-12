Qué ganó Central

Noventa minutos de juego suelen surtir un efecto. A veces para mal y otras para bien. El triunfazo (desde el resultado más que desde el juego) que metió Central ayer expuso un nuevo escenario, en el que aparecieron licencias que no pasan inadvertidas. No hay quien pueda señalar algún elemento más importante que el terrible espaldarazo que recibió Leo Fernández. ¿Después qué? Una dosis importante de oxígeno para una dirigencia que llegó con lo justo al final de semestre, con la lengua afuera y en medio de una encrucijada guionada por esa decisión respecto al futuro del entrenador. Como suele ocurrir, cuando un buen resultado aparece todos se suben a esa montaña rusa de sensaciones. Y esta vez no fue la excepción.

Fue mucha el agua que corrió debajo del puente tras aquella renuncia anunciada de Paolo Montero en Formosa. En aquel momento hubo que tomar una decisión importante, que fue el nombramiento de Leo Fernández. Era la que cabía. Pero a partir de eso hubo que remar. Y remó el técnico y lo propio hizo la dirigencia, analizando el día a día de trabajo y los resultados de cada fin de semana de este nuevo, aunque siempre oteando el panorama respecto a posibles nombres que pudieran armar campamento en Rosario. Los buenos resultados del Central de este cuerpo técnico fue calmando esas aguas, pero las antenas por las dudas siempre estuvieron paradas.

No es un escenario ficticio. Es de lo que se hablaba puertas adentro en la sede de calle Mitre. Es más, siempre estuvo la idea de que el resultado en el clásico podía ser clave en el futuro de Leo Fernández. Hoy el resultado borra de un plumazo todas esas especulaciones. Después del pitazo de final de Pitana no había forma de que alguien se le para enfrente al DT para estrecharle la mano y decirle "gracias por los servicios prestados".

¿Por qué ganó tanto la dirigencia como Leo Fernández? Porque de aquí en más habrá un tiempo prudencial para pensar cómo seguir, qué cosas modificar. No es un dato menor que el que viene es un año electoral y que en ese terreno ríspido, en el que hasta el mínimo tropiezo puede significar una caída, cualquier decisión puede servir como escudo protector. Hoy no es necesario revisar la agenda, hacer llamados ni nada por el estilo. Estos tres resultados positivos (Talleres, Boca y el clásico) no le dan cabida a ninguna otra lectura.

Pero la victoria de ayer tuvo otros tipos de alcances, en el que entra también el plantel. Porque este grupo de jugadores es consciente de que el cierre del semestre ameritaba una alegría como la de ayer para echarle al menos unas cuantas paladas de tierra a esa segunda parte del año en la que los buenos resultados se dieron en cuentagotas y en la que sólo el firme andar en la Copa Argentina mantuvo viva la esperanza. Nadie lo dijo abiertamente y con todas las letras, pero más de una jugador en la semana previa al clásico habló de la "necesidad" de despedir el año con una sonrisa y con una "alegría para la gente". Los futbolistas, los grandes hacedores del triunfo, también sacaron una tajada grande.

Esto último quizá pueda graficarse con lo que fue la modificación de Pereyra por Gil a pocos minutos del final. Es que más allá de buen partido que había hecho el Colo, la gente aplaudió al jugador que hace un mes silbaba cada vez que tocaba la pelota, despotricando contra uno de los futbolistas que había llegado como refuerzo por expreso pedido de Paolo Montero. En eso también fue importante ese oxígeno que encontró una dirigencia que igual estará obligada en el próximo mercado de pases a levantar la puntería a la hora de apuntar jugadores.

Leo hizo el gran negocio de la jornada. Los futbolistas demostraron estar a la altura para capear el temporal. Y para los dirigentes esta victoria es un verdadero bálsamo.

Esto es el fútbol. Esto es lo que genera un triunfo de proporciones. Porque cuando la taba cae mal los problemas se potencian. En este caso fue al revés. Y de ello todos sacaron un rédito importante.