El III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental tuvo lugar desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de septiembre en nuestra ciudad, reuniendo a más de 2.500 personas entre usuarias/os de los servicios públicos y privados de la salud mental, trabajadoras/res, referentes académicas/cos, artistas y activistas de once países, y discutiendo diferentes estrategias para avanzar en la lucha por una Latinoamérica sin manicomios.

El lunes 16 de septiembre por la noche en el Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila se desató un incendio. Por el mismo debieron ser evacuadas 16 personas, entre usuarias y trabajadores, de las cuales tres de ellas tuvieron que ser asistidas por principio de asfixia.

La multitudinaria movilización convocada bajo la consigna "Por una Latinoamerica sin manicomios", que tuvo lugar el pasado viernes 13 de septiembre, eligió justamente la esquina del Agudo Ávila para partir, precisamente para visibilizar las condiciones indignas de asistencia y de trabajo, la necesidad de implementar otro paradigma de atención.

El grave hecho del incendio desnuda una vez más el carácter de las instituciones manicomiales, sus lógicas de encierro, un modelo de atención vetusto que no cuida ni a usuarios ni a trabajadores y que tiene y tendrá consecuencias mientras persista. La cuestión central no es establecer el origen del fuego, sino ubicar que esto es consecuencia de que sigue sin implementarse la Ley Nacional de salud mental.

No existen dispositivos sustitutivos en los territorios estatales con capacidad asistencial. La cantidad de dispositivos existentes y las buenas prácticas no son suficientes mientras no haya un plan provincial que aborde seriamente el diseño y planificación de una salud mental comunitaria en tres aspectos fundamentales:

• Las política públicas intersectoriales (justicia, salud, trabajo, vivienda, educación, niñez)

• La organización del sistema de salud (la red asistencial).

• La lógica manicomial (las representaciones sociales de la locura y el encierro).

Ejes de la desmanicomialización

La ley de Salud Mental marca el rumbo pero no es suficiente la normativa, hacen falta planes concretos de transformación. Por eso insistimos en preguntar: ¿qué hay que abrir para cerrar el manicomio en el 2020? Cerrar el manicomio no es achicar el Estado ni mantener las precariedades existentes, sino trazar un plan efectivo con otros modos de atención.

En sus resoluciones, la asamblea del III Encuentro, que tuvo lugar el día 14 en el teatro la Comedia definió algunos de los ejes de la desmanicomialización: instar a los gobiernos a formular planes locales para efectivizar la apertura de servicios/dispositivos de asistencia digna con presupuesto asignado: advertir sobre las políticas de privatización de la salud; instar a al cuidado de la salud mental de las poblaciones en términos de derechos humanos; visibilizar en la agenda pública la necesidad de políticas que aborden la problemática de salud mental y de los consumos problemáticos; resistir la medicalización de las vidas; despatologizar la existencia y terminar con los manicomios.

Propietario: EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. inscripta en la Sección Estatutos del Registro Público de Comercio de Rosario al T° 80 F° 3602 N° 197 en fecha 19 de mayo de 1999. Dirección Nacional del Derecho de Autor (Expte. N° 49995792). Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido de este diario. Dirección, redacción, comercial, circulación y administración: Sarmiento 763, Rosario, CP 2000, provincia de Santa Fe. Presidente y Director de la publicación: Gustavo Santiago Scaglione.