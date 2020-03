El Día Internacional de la Mujer cayó un domingo esta vez, pero no por capricho, sino una decisión colectiva tomada en asamblea, las trabajadoras de prensa paramos hoy porque necesitamos visibilizar todo lo que no funciona cuando no estamos en las redacciones.

Paramos para reclamar por las desigualdades a las que estamos sometidas. Solo el 62 por ciento de las mujeres en edad de trabajar participan del mercado laboral, en comparación al 81 por ciento de los varones. Y aún quienes tenemos trabajo no estamos al margen de las inequidades: las mujeres ganan un 30 por ciento menos que los varones por igual tarea.

Paramos porque el patriarcado se expresa también al interior del mercado de trabajo. En Argentina en 2019, según la consultora Mercer, los varones ocupan 6 de cada 10 puestos jerárquicos dentro de las empresas. A pesar de los avances, en las esferas más altas de gobierno la desigualdad persiste. Por caso, en el gabinete de Alberto Fernández, fueron nombrados 17 ministros y 4 ministras. Con ellas suman solo 20 en toda la historia de la Argentina las mujeres que ocuparon cargos ministeriales.

"Los cargos jerárquicos en empresas periodísticas son ocupados un 72 por ciento por varones y un 28 por ciento por mujeres"

Paramos porque la realidad de los medios de comunicación no es diferente a la de otros sectores. Una investigación sobre 23 empresas periodísticas en 2017 muestra que entre los empleados, el 64 por ciento eran varones y el 36 por ciento mujeres. Aquí también, los cargos jerárquicos son ocupados un 72 por ciento por varones y un 28 por ciento por mujeres. Al interior de los contenidos periodísticos, la desigualdad por género persiste. Solo el 21% de las notas de economía llevan firmas de mujeres y apenas el 16 por ciento de las de política.

Paramos porque exigimos que las tareas de trabajo doméstico y de cuidado como preparar la comida, hacer las compras, limpiar la casa o cuidar a otras personas no recaigan mayoritariamente sobre nosotras. Los datos oficiales indican que el 96 por ciento de las mujeres trabaja de forma no remunerada y lo hacen por el doble de horas semanales que los varones: 18,3 versus 9,2 horas. Nosotras somos, además, el 81 por ciento de quienes se declaran los o las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus hogares.

Paramos porque "Vivas y libres" nos queremos. En lo que va de este año se contabilizaron unos 69 femicidios y en los primeros días de marzo, una mujer fue asesinada cada 12 horas.

Paramos porque queremos decir "basta" al acoso callejero y situaciones de abuso a las que todas, al menos una vez, nos vimos sometidas en el colectivo, en los espacios públicos, en las oficinas y lugares de trabajo. Y porque, según una encuesta nacional, la mitad de las mujeres eligen cómo vestirse teniendo en cuenta la posibilidad de ser acosadas en la calle.

En esta lucha estamos todas, las mujeres trabajadoras, las precarizadas, las que no tienen trabajo, las jóvenes, ahora las viejas, las diversas.

Porque nos juntamos un día todas, más allá de nuestras diferencias, para que nos escuchen. No queremos ocupar el lugar de los varones que nos oprimen, no queremos pasar de oprimidas a opresoras, queremos una sociedad más igualitaria para nosotras y nuestra descendencia.

Carina Bazzoni, Virginia Benedetto, Jorgelina Cerrutti, Sandra Cicaré, Maria Laura Cicerchia, Fabiana Colovini, Lizi Domínguez, María Laura Favarel, Eugenia Langone, Patricia Martino, Celina Mutti Lovera, Florencia O’Keeffe, Micaela Pereyra, Carolina Taffoni, Luciana Boglioli, Laura Vilche, Marcela Yuvone y Paula Busnadiego. También las extrabajadoras del diario: Lisy Smiles, Silvina Dezorzi y Jorgelina Hiba.