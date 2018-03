Plan de negocio, cuestión de estrategia

En un encuentro con un "Angel" de Fondos de Inversión, me dijo: "Cada vez creo menos en los planes de negocio que me presentan, porque todos dan los resultados que se espera que alcancen. En lo que si confío es en los equipos que los lleven adelante, en los cómo y en las estrategias que implementen. Y si antes fracasaron en otras iniciativas, tienen un valor adicional, ya aprendieron y vuelven a intentarlo. Sus planes de contingencia, serán más certeros y mis riesgos menores".

Una verdadera clase particular. Entonces, qué es y para qué sirve un plan de negocios: en principio como guía para el emprendedor o empresario.

Un documento que describe un proceso por áreas de análisis, se conoce la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán, junto a las estrategias que serán implementadas.

Y una herramienta de uso interno que permite evaluar la viabilidad de una idea y concretar un seguimiento de su puesta en marcha; una plataforma de análisis y prueba, señala los objetivos a cumplir y debe incluir el detalle de cada plan de acción necesario para alcanzarlos.

Muchas veces, las grandes empresas y las pymes más pequeñas cometen el mismo error de considerar que un acierto del pasado se repetirá si se sigue un plan similar, y esto puede llevar inexorablemente a errores sin retorno.

El mercado en la actualidad cambia constantemente de tendencias, se satura fácilmente de nuevos productos y servicios y demanda ser sorprendido a cada minuto. Con las nuevas tecnologías y en muchos sectores, es más económico y efectivo experimentar y fallar que no hacer nada.

Volviendo a la anécdota inicial, me fui con la duda sobre cuáles son los conceptos que están en la reflexión con la que me desafió a pensar. Y me parece son estrategia, equipo y credibilidad.

¿Quizás me hablaría de eso? Al ver un producto, un mecanismo, me pregunto por qué se hace de ese modo, qué es lo que pasa para que suceda así, … etc., con una dosis equivalente de curiosidad y voluntad, ingenuidad e ignorancia. Así he podido entender y aprender.

Para tener más chances se debe buscar siempre el propio punto fuerte y el de cada miembro y potenciarse mutuamente. Por todo esto: "Hay planes si hay equipo, pero únicamente si hay una estrategia".

Lo dicho no es en la creencia de haber alcanzado el éxito, sino al menos, compartir aquí ideas y desafíos para intentarlo, que es en definitiva el verdadero plan que genera valor y un modelo de negocios que se perfeccionará con el tiempo.

Javier Joison (*) / Consultor de Marketing y Branding

(*) Adelanto de la ponencia que presentaré en el II Congreso Latinoamericano de Publicidad EN_DASH Buenos Aires, 7 de marzo, Universidad de Palermo.