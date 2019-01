Pelea de fondo entre hermanos

Parece que aquel viejo consejo del Martín Fierro está muy lejos de cumplirse en San Luis. Aquello de "los hermanos sean unidos..." les funcionó a la perfección durante décadas a los Rodríguez Saá para monopolizar el poder, pero las cosas cambiaron y ahora transitan entre tensión y acusaciones cruzadas hacia una nueva batalla electoral que los tendrá en veredas opuestas. El Adolfo y El Alberto preparan munición gruesa para la "batalla" de San Luis. El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales y, casi al instante, le llovieron críticas de los "adolfistas", que lo acusan de querer ganar la provincia y después candidatearse a presidente. Adolfo Rodríguez Saá, actual senador nacional, quiere arruinarle los planes y aspira a enfrentarlo en los comicios por la gobernación. Se viene el cuarto oscuro con El Alberto vs. El Adolfo. Si se confirma, será para alquilar balcones.

El ministro ausente

El secretario de Agroindustria no es, precisamente, uno de los funcionarios que le haya aportado demasiadas satisfacciones a la Casa Rosada. Primero protagonizó el escándalo con el bono que cobró de la Sociedad Rural Argentina por sumarse a la función pública y, ahora, en medio de las inundaciones que afectan a varias provincias, se encuentra de viaje. Luis Miguel Etchevehere llegó ayer a Berlín para participar de la 84° edición de la "Semana Verde Internacional" y después viajará a Japón. Si bien son viajes vinculados a su función, a las entidades del campo no dejó de llamarles la atención que mientras hay miles de hectáreas cubiertas de agua y muchos productores afectados, el responsable del área no se encuentre en el país. Macri y otros ministros recorrieron zonas afectadas, pero Etchevehere no. Eso sí: convocó a una reunión para el próximo jueves para analizar la situación. ¿No será un poco tarde?

Con ganas de ser candidato

Cada vez se lo ve más convencido. Lo cierto es que en los últimos días se reunió con dirigentes gremiales, entidades intermedias y militantes de Cambiemos y volvió a sondear la posibilidad de presentarse a la interna por la intendencia. Dicen los que lo acompañan que recibió señales positivas. Al presidente del Concejo, Gabriel Chumpitaz, le sobran ganas de lanzar su candidatura. ¿Lo hará?