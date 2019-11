Peatones en peligro

En Paraguay al 600 una obra en construcción necesitó ayer el cemento que le proporcionaron dos enormes camiones. Era cerca del mediodía y todo se hizo bajo la supervisión de una inspectora municipal. Para que los peatones puedan circular debieron poner conos naranjas sobre el asfalto y crear un precario corredor de menos de medio metro de ancho para que la gente pueda atravesar la obra en construcción. Fue así que mientras los camiones removían la carga para abastecer a su cliente la gente debió atravesar la zona casi en fila india, como se ve en la foto, a escasos centímetros de los enormes tolvas, que estaban en movimiento. Cuando un peatón le indicó con señas a la inspectora de tránsito que no estaban garantizadas las medidas de seguridad para caminar por el lugar, la mujer se encogió de hombros en una clara señal de impotencia. Por lo visto, y no parece ser el único caso, el valor de la vida humana no está resguardado en estas situaciones, que deberían ser analizadas por los especialistas para tornarlas seguras. Después, se habla de accidentes cuando en realidad se trata de negligencias.

Dólar demandado, pero no hay que apurarse

El dólar está más demandado en estos últimos días, lo que ha hecho que la cotización blue llegase a cerca de 70 pesos, muy por encima de la oficial que está siendo controlada por el cepo. Sin embargo, quienes miran al mercado a corto plazo especulan que para pagar aguinaldos las empresas cambiarán sus posiciones de dólares a pesos y eso hará que baje su valor en el segmento informal. Por eso, aseguran que hacer operaciones a valores altos puede ser un mal negocio.