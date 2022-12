Para cambiar Santa Fe hay que terminar con la corrupción y la improvisación

En el mundo del revés, el gobierno de Perotti no defiende la producción santafesina, destruye el sistema educativo e improvisa políticas de seguridad.

Existen tres grandes temas en los que no hay lugar para la improvisación . Tres grandes temas en los que se juega la vida, el bienestar y la proyección de un futuro mejor para los santafesinos. Tres grandes temas que exigen planificación estratégica y honestidad intelectual .

Semana tras semana recorro pymes y grandes industrias santafesinas a lo largo y ancho del extenso territorio provincial. La potencia del interior productivo no deja de sorprenderme. Lo único que nuestra provincia necesita para desarrollarse y salir adelante son reglas claras que le den un mayor grado de previsibilidad, un esquema de carga fiscal impositiva que no los ahogue y un gobierno que defienda los intereses de nuestra producción ante el gobierno central.

Sin embargo, el gobernador de Santa Fe sólo se instaló en Buenos Aires para pelear la interna del peronismo, jugando a ver quién es más kirchnerista a la hora de armar las listas de candidatos. No nos defendió cuando cerraron las exportaciones de carne vacuna, ni cuando privilegiaron las provincias petroleras afectando la producción de biodiesel, ni ante el intento de dejar de lado a Santa Fe en la discusión por la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay, algo fundamental para proyectar la provincia a 50 años, ni con los subsidios al transporte, y así podría seguir con una larga lista.

Por otro lado, en materia educativa el concepto central debe ser claro y conciso: los chicos en la escuela y aprendiendo. No priorizar esto es un desafío al más básico y elemental sentido común; sin embargo el gobierno de Omar Perotti con la excusa de la pandemia viene consolidando un modelo anti-educativo que busca convertir a las escuelas en lugares de contención, negando a quienes más lo necesitan el derecho humano fundamental de acceder a una educación de calidad.

Los chicos tienen que estar en la Escuela porque los contenidos que se pierden no se recuperan, sino que se amontonan y generan mayor confusión. Para eso existe un mínimo legal de 180 días de clases que no se respeta. Además, pretenden imponer el fin de la repitencia, una medida demagógica y desesperada con la que buscan construir una mentira estadística para ocultar el fracaso de esta gestión educativa. No hay aprendizaje sin esfuerzo, pero este gobierno impulsa la cultura del regalo, del facilismo, del nivelar siempre para abajo. Ahora, con el artilugio de los “trayectos” quieren eliminar los exámenes y evaluar todo junto, cualquier cosa, como lengua y educación física en una misma nota.

El fenómeno del narcotráfico y la criminalidad organizada afecta la vida de los santafesinos y produjo una expansión de los delitos comunes en todos lados, especialmente en las grandes ciudades. Santa Fe necesita recuperar la autoridad de las fuerzas de seguridad, de los federales y de nuestra policía, en la calle. Necesitamos más patrullaje de prevención y recuperar la inteligencia e investigaciones criminales que nos permitieron poner tras las rejas a los principales cabecillas de las bandas narco. También necesitamos recomponer el sistema penitenciario, para que las cárceles dejen de ser el home office desde donde los narcos administran sus negocios y encargan muertes y extorsiones.

Desde que asumió habiendo prometido irresponsablemente la paz y el orden, Perotti demostró no estar a la altura de las circunstancias, improvisando cambios de ministros y jefes policiales innumerables veces. Pero además, montó una agencia ilegal de espionaje político, para perseguir opositores y extorsionar empresarios con objetivos que la justicia deberá encargarse de develar. Decía que iban a trazar una línea entre la política y el delito, pero pusieron el Estado del lado de la corrupción, como denunciamos ante la justicia en las causas por las compras de motos y armas.

Santa Fe es una provincia maravillosa, con docentes que quieren construir junto a sus alumnos un futuro mejor; empresarios y productores agropecuarios que apuestan al trabajo y la cultura del esfuerzo para salir adelante y una sociedad golpeada por los niveles tristemente récord de delitos y violencia homicida que no deja de reclamar justicia y seguridad, para poder vivir más tranquila. Santa Fe es una provincia que para salir adelante tiene que cambiar, dejando atrás la corrupción y la improvisación que hoy la agobian.