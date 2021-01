Operación Kudelka

Las responsabilidades siempre son compartidas entre los integrantes de la famosa mesa de "tres patas", donde están dirigentes, jugadores y técnicos, pero cuando algo no funciona o no se alcanza lo programado la primera en ser reemplazada es la del DT. En este caso particular la de Kudelka quedó debilitada. Algo que sabe y por eso en las últimas conferencias de prensa fue avisando y pidiendo palabras justas sobre "los objetivos" planteados por el club para el futuro.