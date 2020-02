Nuevos elogios del gurú

Pese a las críticas que recibió de parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, el asesor político del macrismo Jaime Durán Barba ratificó que considera a la actual vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, como “la mujer más exitosa” de la Argentina. Luego de definirla como “la mujer más brillante de la historia” del país, el gurú estrella del ex primer mandatario Mauricio Macri no se amedrentó ante las críticas de los principales referentes de la oposición y volvió a elogiar a Cristina. “En toda la década, la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando De Narváez derrotó a Néstor ni cuando fue enjuiciada. Basados en cifras de investigaciones escribimos desde 2009 que mantenía su fuerza”, señaló el ecuatoriano para justificar la mención. Y luego enfatizó: “Tal vez estudié mal la historia argentina y hubo otra mujer que fue más exitosa que ella, pero no he podido conseguir esa información. Dedico la mayor parte de mi tiempo a leer, escribir, preparar clases y seminarios y sería raro que se me haya pasado un dato tan importante”. Asimismo, valoró la decisión de CFK de elegir a Alberto Fernández como candidato a la presidencia y tuvo elogios para con el primer mandatario. “Resultó mejor candidato de lo que se esperaba y resucitó a un peronismo que estaba disminuido”, ponderó.

Netbooks abandonadas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya dispuso las medidas administrativas para establecer las responsabilidades por las más de 100 mil netbooks que aparecieron en desuso en un depósito. Según trascendió, muchas de las computadoras tenían “las baterías sulfatadas”, lo que da un indicio de que habían estado guardadas allí mucho tiempo. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) halló en la sede del Correo Argentino miles de netbooks, tablets y proyectores abandonados que deberían haber sido destinados a diferentes programas educativos en todas las escuelas del país. “Le hemos indicado a nuestro equipo que después del análisis de los elementos se tomen las medidas administrativas necesarias y que, en el caso de haber sido abandonadas, se pueda establecer la responsabilidad en cada uno de los casos”, señaló Trotta. De acuerdo a la Sigen, el material había sido adquirido entre 2016 y 2017 y debía haber sido distribuido en el marco de diversos programas, pero la anterior gestión dejó todas esas netbooks abandonadas en un depósito.