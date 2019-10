No importan ni los vivos ni los muertos

El sábado 19 de octubre, vísperas al Día de la Madre, fui al cementerio La Piedad como lo hago desde hace nueve años, aproximadamente cinco veces al año, a llevar flores. Cada vez que concurro es mayor la indignación por el grado de abandono del mismo. Caminar entre yuyos altos, escombros de paredes y tumbas rotas donde en muchos casos se ven los ataúdes. Todo es deprimente, además de un foco de infección. Ante ese panorama, me encontré con la placa del nicho de mi padre arrancada y su foto en el suelo. Pero no era la única, otras habían corrido la misma suerte. Al salir vi que había seguridad privada, y un señor de administración me dijo que creía que por las noches no había seguridad. Me ofreció el libro de quejas, libro que no encontraban. Me dieron uno que creía que era viejo, por lo menos hacía un año que no se usaba. Ahí dejé mi denuncia y expresé que me gustaría saber para qué es el mantenimiento que pago. Creo que la Municipalidad antes de que se vaya esta gestión tendría que dar respuestas del vergonzoso estado del cementerio, y la nueva gestión hacer que por lo menos sea un lugar digno para de poder llorar a los seres queridos.

Mónica Pérez

DNI 14.180.437

Anulación de autoridades de mesa

Están llegando telegramas del Tribunal Electoral anulando designaciones para autoridades de mesas en las elecciones del próximo domingo por estar la persona designada afiliada a un partido político. Consulté la ley Electoral (http://www.saij.gob.ar/19945-nacional-codigo-electoral-nacional-lns0003070-1983-08-18/123456789-0abc-defg-g07-03000scanyel) y en ninguna parte dice que está prohibido que una autoridad de mesa esté afiliada a un partido político, y lo que no está prohibido está permitido. También he repetido la capacitación como autoridad de mesa y en ningún lugar habla de este impedimento, que debiera ser la primera advertencia a realizar. En ninguna elección anterior se hizo un planteo de este tipo. Además, al hacerlo en forma tan cercana a la elección provoca un grave problema para la puesta en funcionamiento de cada mesa, y sabemos que la designación del primer elector que se presente no garantiza que el mismo esté preparado para la tarea. Sinceramente, mucho temo que esto sea una maniobra electoralista para poder alterar de alguna manera el resultado al asignarse autoridades sin capacitación. Y no deja de sorprenderme el absoluto silencia de todos los partidos políticos al respecto. Recordemos que en las Paso nacionales prácticamente no hubo fiscales presentes. Cuanto menos debemos decir que es raro.

Claudio Gershanik

DNI 10.866.756

Las prepagas y sus recortes

Comienzo esta carta para hablar de un tema específico, el negocio de la salud con respecto a las prepagas. Y menciono negocio porque realmente es así. Hace unos días me indicaron análisis de rutina, al llegar al laboratorio el recepcionista me indicó que tres de los estudios no puedo realizarlos porque no los aprobaban (ninguno de alta complejidad), por lo que me realicé los que sí podía. Cuando llamé a Federada para ver cuál era el motivo las vueltas, eran muchas y las explicaciones pocas. Básicamente, el o los médicos auditores tienen lámparas mágicas que le indican que los resultados no fluctúan en un período de cuatro meses. Para no hacerlo extenso, luego de presentar los resultados que sí pude hacerme me extendieron una historia clínica para poder autorizar los que restaban. Después de volver a explayarme en argumentos como que mi doctora no gana dinero con los análisis, que tiene motivos para pedirlos, que no me complace tener que ir al laboratorio dos veces, vuelven con el papel autorizado y me dicen que iban a hablar con mi doctora porque no tiene capacidad de resolverlo sin pedirme análisis de nuevo. Sólo voy a decir que ese comentario me causó una terrible indignación, mi clínica no me medica por medicar, hace todos los procesos como corresponde y por ese motivo es sometida a escrutinio. Yo no sé cuántas veces me aumentaron la obra social, cómo esperar no renegar con una autorización si no les pagan en tiempo y forma a los médicos y los valores son realmente bajos, y es por eso es que algunos cobran plus. Las prepagas deberían abogar por la salud de sus afiliados y ser más resolutivos, y ojo, no entro en detalles con lo que sucede con las personas que tienen Iapos. Si la cuota es proporcional al servicio brindado, la verdad es que quedaron últimos.

Patricia Pujadas

DNI 27.748.131