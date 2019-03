No era lo que pareció

Durante un encuentro del presidente Macri con un grupo de trabajadores, uno de ellos hizo la V de la victoria mientras tomaban una foto y se filmaba la escena. Un gesto de Macri pareció reprochar esa situación y pedir al obrero que se aleje del lugar. Sin embargo, sólo se trató de una confusión. Lejos de estar molesto, el mandatario le estaba indicando que busque su celular para tomarse una selfie. La aclaración vino bien porque hace pocos días Macri sí había tenido un disgusto con un operario cuando le recriminó por la mala situación económica del país.

Buena onda en el Registro Civil

Pese a que el número de casamientos está en descenso, quienes deciden unir su vínculo afectivo ante la ley se llevan en Rosario una grata sorpresa. Los que peinan canas recordarán que el trámite en el Registro Civil era siempre engorroso y que durante una época, incluso, no había libretas matrimoniales para entregar. Los flamantes esposos se llevaban sólo un papelito que indicaba que eran matrimonio. Hoy, al menos en el Registro Civil del Distrito Centro, las cosas cambiaron radicalmente. El casamiento civil se realiza en una amplia y cómoda sala y, esto es lo destacable, con una oficial de justicia joven, que transmite alegría y felicidad y no con un burócrata de larga carrera cansado de hacer todos los días lo mismo durante años. Además, como si fuera poco, en un momento de la ceremonia civil suena música de fondo. ¡Así da gusto casarse!

Lilita no pasa por un buen momento

La diputada Elisa Carrió, siempre en el primer lugar de la escena política nacional, atraviesa uno de sus peores momentos en años. Un grupo de legisladores peronistas nucleados en el kirchnerismo pretende inhabilitarla en la Cámara de Diputados por su relación con el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio, detenido por extorsionar a un empresario. No es que a Lilita le preocupe la intención del kirchnerismo, pero el tema D'Alessio la tiene muy preocupada y así lo demuestra en algunas actitudes de violencia verbal. Trató de imbécil al ministro de Justicia de la Nación y acusó de delincuentes a un grupo de periodistas, entre otros excesos. Y no es para menos, porque las relaciones que no sólo ella sino su colaboradores mantuvieron con D'Alessio deberían ser explicadas.