Negación, idealización e individualismo

Como toda crisis, y ésta, generada por el Covid-19 lo es, pone al descubierto con toda crudeza los conflictos, falencias, debilidades y fortalezas de cada sociedad a la que atraviesa y de cada uno de los sujetos que la componen.

El ser humano, de todas las especies conocidas hasta el momento, es el único que es consciente de su propia finitud y vulnerabilidad, situación por la cual sufre una angustia básica, existencial con la que tiene que lidiar y para ello en el transcurso de la vida debe desarrollar recursos intelectuales y emocionales que le permitan asumir esa realidad y vivir saludablemente con el menor monto de angustia posible.

El niño para calmar esa angustia se refugia en la fantasía (se aparta de la realidad) y juega a ser el superhéroe al que nada ni nadie puede matar ni vencer, y en la realidad reviste de un poder similar a sus padres y se siente así protegido y seguro lo que le permite ir adquiriendo gradualmente los recursos mentales y emocionales para afrontar las situaciones vitales ordinarias y/o extraordinarias de manera saludable, tolerar las frustraciones y desempeñarse socialmente, amar y ser amado.

Cuando un sujeto adulto carece de recursos personales suficientes para hacerse cargo de la angustia que le genera una situación determinada, apela a estos dos mecanismos arcaicos y absolutamente ineficaces sobre todo cuando son los únicos recursos que pone en juego. Lo que para el niño fueron defensas eficaces y necesarias en el adulto denotan una incompetencia severa para manejar la realidad y desempeñarse en grupo.

La negación es ineficaz porque aparta de la realidad, ya que ninguna solución puede buscarse a un problema que no existe: "el coronavirus es un invento", o cuando la realidad se impone: "no es grave como te lo muestran".

Debemos admitir que en otras situaciones donde esas actitudes y conductas exponen a menos cantidad de gente y las consecuencias de sus actos recaen sobre algunos pocos, estos sujetos no siempre tienen sanción social y/o hasta gozan de cierta admiración expresada con la famosa frase: "No hay loco sin suerte" o "Siempre fue un transgresor" (como sinónimo de ser libre) como si despreciar la realidad y la ley y con ella la evaluación del peligro y el riesgo que comporta, fuera una virtud y no una conducta patológica y/o delictiva. Como ocurre ahora cuando se descalifican las recomendaciones y se trasgreden las normas destinadas a evitar o disminuir la circulación del Covid-19.

Cuando el sujeto puede reconocer la angustia que le genera una situación dada pero no se siente con recursos suficientes para asumirla o no tolera la frustración que le impone la realidad, idealiza al otro y le adjudica la capacidad poder y tener que resolverlo todo, aun lo imposible. Entonces a pesar que se ha declarado la pandemia no quiere renunciar a su deseo y se va a lugares donde el peligro de contagio es altísimo ("a mí no me va a pasar, soy un superhéroe"), pero llega un momento donde la realidad se impone: se van cerrando las fronteras, el riego aumenta y la vuelta se hace imposible. En ese momento demanda imperativamente al otro (en este caso el Estado) como el niño a sus padres, al que ahora le atribuye el poder y el deber resolver su situación, aunque sea materialmente imposible y se enoja porque considera que no lo hace porque no quiere, porque no cumple con su obligación de cuidarlo. La responsabilidad es del otro, nunca de él. Ese otro (el Estado) a quien demanda imperiosamente, somos todos los que él descalifica y hacia los cuales no siente que tiene ningún compromiso ni obligación de cuidado.

Todo esto deriva directamente en una posición individualista, donde el otro no cuenta, el otro no es sujeto de derecho, "la única ley es mi deseo". Estos sujetos contribuyen, en este caso, a un crecimiento exponencial e incontrolable de la epidemia que pone en riesgo cierto de vida a los más vulnerables y hacen que parte de los recursos que deben ser destinados a la atención de los enfermos deban ser desviados para atender a los que caprichosamente, solo se centran en su interés y deseo.

Este es el momento de resolver los síntomas, de lograr que los sujetos cuyo actitud y comportamiento denotan una dificultad severa para ajustar sus actitudes y conductas a la protección de la especie y de la sociedad a la que ahora piden auxilio para ser atendidos cuando enferman o ser repatriados en el caso de los que están fuera del país, porque el Estado somos todos no solo el presidente.

La salida de esto depende de todos, de la suma de cada una de la conductas individuales, y no solo de las autoridades. Lo que nos va a dar el poder necesario para luchar contra esta pandemia es ajustar (todos) nuestras conductas a la ley, contribuir para que los demás lo hagan (denunciando la falta de acatamiento a la misma), dar verdadero sentido a la palabra solidaridad, seguir las indicaciones de cuidado personal, porque cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a los otros y cuando cuidamos a los otros, nos estamos cuidando, eso es vivir en sociedad. De las autoridades depende hacer cumplir la ley a rajatabla y de la sociedad ayudar a que eso ocurra. En un país donde la mayoría se siente una excepción solo la aplicación de la ley nos iguala.

Nos ufanamos de ser solidarios, porque cuando hay una inundación o alguien se le incendia la casa enviamos una frazada y tres latas de leche. Eso es una ayuda a alguien que necesita, no es solidaridad. Solidaridad es considerar al otro semejante, es decir que aunque sea diferente tiene el mismo valor y derechos que yo. Luego que la pandemia se resuelva, tendremos que ocuparnos de la verdadera enfermedad social que la pandemia puso de manifiesto tan crudamente, como nos interpela a cada uno y a todos en su conjunto.

Pero ahora tenemos que ocuparnos del bombardeo, la reconstrucción queda para más adelante.