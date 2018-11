Muelle para pescadores

Hace dos meses se estrenó la doble traza de la avenida de la Costa, 600 metros que van desde calle Madres de Plaza de Mayo junto al Barquito y Oroño. Una obra que tengo entendido costó 40 millones de pesos al municipio con articulación de privados quienes levantaron allí las torres tal vez con los metros cuadrados más caros de la ciudad. Quienes tienen autos, contentos porque se supone que se abrió una vía de acceso rápida al centro desde zona norte. Quienes viven en la zona con la privilegiada vista al río también, contentos porque se hermoseó la calzada y el parquizado a la vera del río, algo que también nos pone contentos a quienes corremos, caminamos o paseamos por la zona y también a los turistas. Pero me pregunto si se previó o no un muelle para los pescadores que visiblemente y desde hace tiempo se ubican allí a distintas horas del día y la noche, sin la más mínima seguridad ni comodidad. En su mayoría son hombres adultos y jóvenes, llegan en bicicleta desde distintos barrios de la ciudad a disfrutar de un paisaje majestuoso para todos los rosarinos. A veces los acompañan sus familias. ¿Será posible que ellos también disfruten de la costa sin correr riesgos? Tal vez los ponga contentos que la obra también los tenga en cuenta.

Laura Vilche

DNI 17.079.930

Mecheras y punguistas

La noticia de La Capital del 15 de noviembre trajo algo de alivio (si bien temporal) a los que trabajamos en la zona del centro. Quienes fueran detenidos no sólo robaban en los negocios, también les robaban a los transeúntes. Si alguien intentaba impedirlo, era objeto de amenazas, insultos e intimidaciones. Y, como pude comprobar personalmente, incluso si se los detiene con objetos robados no permanecen detenidos más de 24 horas. Hacer una denuncia o presentarse como testigo de un delito es, en consecuencia, ponerse en serio riesgo. La abrumadora mayoría de los delitos no se denuncia. En parte por miedo, en parte porque es sabido que es casi seguro que los bienes robados jamás se recuperarán. ¿Para qué, entonces, denunciar? Por supuesto, se pueden lograr buenos resultados sin poner en riesgo a las potenciales víctimas: una es, obviamente, la ya solicitada mayor presencia de fuerzas de seguridad en la zona. La otra es realizar una investigación seria y adecuadamente documentada que permita procesar a los malvivientes. Estoy a favor de eliminar la exclusión, de educar y prevenir, pero el daño que producen estas personas es enorme. No olvidemos que las principales víctimas de estas bandas son ancianos, trabajadores y cualquier persona que en la que perciban debilidad o indefensión.

Puan Pablo Zucco



Una inmensa tristeza

Cada día que pasa me siento más triste al ver cómo un grupo enquistado en el gobierno continúa entregando al pais. Este Ejecutivo plutocrático, infradotado, arrastró a la Argentina a un desastre jamás visto, y lo que más me entristece es ver cómo todavía hay compatriotas que justifican al presidente. ¿No ven cómo nos mienten? Esta corrupción institucionalizada donde el gobierno, corporaciones y Justicia manipulan las leyes con el solo propósito de llevarse todo lo que puedan, sin importarles en lo más mínimo que las consecuencias las pague el pueblo. Este rechazo a los pobres demostrado por el gobierno es muy claro, y se nota cuál es su pensamiento con respecto a los trabajadores y los que tenemos menos recursos. Estos sofistas inicuos parece que no saben que la verdad triunfa y que tarde o temprano sale a la luz.

Néstor Cáceres

DNI 6.072.916



Abandono de persona

El gobierno aceptó entregar bonos para evitar un paro de la CGT en pleno desarrollo del G20. Aceptó otorgar $5.000 en dos cuotas, en principio, para quienes trabajan en la actividad privada. Esto es para paliar la enorme inflación del 50 por ciento. Esta media se ha extendido a la actividad estatal. Luego a la policía y finalmente a las FFAA. Pero hay un sector, los jubilados, que en su mayoría cobran algo así como $9.500, que no se los ha tenido en cuenta. Este sector habrá perdido un 25 por ciento de sus magros ingresos. A esto se agrega un millón de discapacitados que perciben $6.500. Para que la jubilación mínima se equipare al 2017 debería ser de $19.000. Este problema que afecta a los sectores más vulnerables no parece interesarle a nadie. Hago un llamado a que no incurran en abandono de persona. Pido al defensor del Pueblo que actué legalmente y defienda los derechos de quienes no pueden defenderse. Una sociedad con dirigentes que actúan con esta falta de solidaridad me avergüenza.

Miguel Amado Tomé