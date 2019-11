Muchas promesas incumplidas de un jefe comunal

A escasos 18 kilómetros de Rosario, sobre la ruta 34, hay mucho malestar con un jefe comunal que fue reelecto en las últimas elecciones y que comenzará en diciembre su tercer mandato consecutivo. ¿Qué pasó? Lo de siempre, en la campaña electoral anunció obras y apoyo a desarrolladores inmobiliarios pero a la hora de cumplir se olvidó de lo que había dicho. Los que protestan por las promesas no concretadas aseguran que el resultado de una buena gestión municipal o comunal se advierte en el desarrollo urbano y en las obras fundamentales para la comunidad. Pero en esa localidad nunca se realizan: agua potable, gas o cloacas son una quimera, pese a que los pobladores pagan altas tasas que no se corresponden con la precariedad de los servicios. Es más, algunos ya le han puesto el sobrenombre de Pinocho.

La distancia que hay de un aliado a un enemigo

“Me cuesta que me ubiquen como enemigo en función de su dolor”. Con estas palabras, Maximiliano Pullaro se refirió en estos días a la campaña que está realizando en la ciudad de Santa Fe un grupo de familiares de víctimas de hechos violentos para que no asuma como diputado el 10 de diciembre. Cuando periodistas capitalinos le preguntaron sobre el tema, el ministro de Seguridad se mostró afectado y aseguró: “Estas personas tienen en mí a un aliado”. Por lo que se ve, entre la percepción de unos y otro hay una distancia enorme.

Un cuerpo legislativo que funciona sin papel

¿Es posible que el Concejo Municipal de una ciudad mediana elimine el uso del papel para todos sus trámites? No sólo es posible, sino que ya hay un cuerpo legislativo en una localidad del gran Rosario que lo puso en práctica: es el de Roldán, donde todos los proyectos de ordenanzas, resoluciones y comunicaciones ahora deben presentarse en formato digital, tanto si son de los propios ediles como si provienen del Ejecutivo municipal o de los vecinos. Pero no es todo: desde ahora todo lo que se discute en el Concejo está disponible en versión on line. Significa que los habitantes de la ciudad pueden acceder a los proyectos y discusiones ingresando a la página oficial del municipio (www.roldan.gov.ar). Una buena decisión, digna de ser imitada por otros municipios y comunas.