Misceláneas de política santafesina

Comenzaron los posicionamientos en la política local. Candidatos, y pretendidos postulantes, a las fotos, como los náufragos a los botes.

En el gobierno nacional apuestan a un progresivo mejoramiento de algunos índices económicos, pensando ya no en que las flechas vayan para arriba buscando los míticos e inexistentes brotes verdes, sino en que esos indicadores se estabilicen.

De todos modos, no hay que ser un avezado analista para descifrar que las expectativas oficialistas no van a estar jamás en los rendimientos de la economía. Si Mauricio Macri es reelecto será por la inexistencia de la oposición y por el rechazo de buena parte de la sociedad a volver a experimentar una gestión peronista.

En Santa Fe, están en posición de comenzar la campaña los principales referentes, los que pueden ganar las elecciones: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Es lo que dicen todas las encuestas, sumado al valor de marca de Cambiemos, que ya no es lo que era pero que se mantiene competitivo. El interrogante es qué hará Miguel Lifschitz, aunque la lógica indica que será candidato a diputado provincial, desde la punta de la boleta.

José Corral busca ganar espacio mediático todos los días con medidas que conllevan la intención de confrontar con el socialismo. Primero puso bajo la lupa a la EPE, la empresa más cuestionada de todas, luego apuntó a los sueldos públicos y ahora se convirtió en el vocero de la creación de un fondo nacional que administrará el Ministerio de Transporte, para compensar los subsidios al boleto de colectivo. El intendente necesitará del apoyo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la penetración en el principal enclave de la provincia: Rosario.

¿El PRO le pondrá un competidor a Corral? Hay dos que quieren ser: Federico Angelini y Lucas Incicco. Angelini obtuvo el primer apoyo nacional, proveniente de Nicolás Massot (ver sección Política, página 22).

En la búsqueda

No obstante, públicamente nadie se ha lanzado aún. Es más, algunos dirigentes y algunos empresarios están a la búsqueda de nombres sugerentes para la opinión pública, entre ellos algunos ex deportistas de elite. Y si no que lo diga Guillermo Coria, hoy al frente del equipo de Copa Davis.

El intenso ir y venir a Rosario de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le ha generado una muy buena relación con su par santafesino, Maximiliano Pullaro. Bullrich cree en la intimidad que el funcionario local podría ser una buena alternativa electoral si es que el radicalismo quiere incorporar a más dirigentes en su alianza con Cambiemos. "Ni loco me voy del gobierno del Frente Progresista para pasarme a Cambiemos. Eso podría ser en el marco de un nuevo frente amplio", se le escuchó decir a Pullaro, entonando la melodía que propuso Julián Galdeano.

Pullaro, el funcionario del gabinete más afín a Cambiemos (fue el primer radical que anticipó un voto a Macri en 2015), sólo será precandidato a gobernador en una interna con Bonfatti si Lifschitz se decide a aupar su postulación. Algo que no parece posible sin que el socialismo vuele por los aires. Bullrich-Pullaro, dos a quererse.

Por estas horas, los socialistas empiezan a sacudirse la modorra política. Al encuentro propio de ayer en Carlos Paz, habrá que sumarle la reunión en ciernes con Sergio Massa en el Cemupro porteño y el encuentro con Ricardo Alfonsín y Margarita Stolbizer, Los cabezones socialistas no deberían hacerse los ruleros. Para tener una proyección nacional deberán ganar antes la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. No deberán comerse la cena, antes que el almuerzo. Para ellos, la final del mundo se juega en Santa Fe.

En el peronismo, la casa está en orden, pero no hay demasiado entusiasmo aún con ponerle pilas a la campaña. Al margen de los que ya han dicho que quieren ser candidatos. "No se mueve nada. (Omar) Perotti no se acerca, (María Eugenia) Bielsa hace su propio proceso selectivo, los kirchneristas tendrán sus candidatos. Nosotros la estamos mirando de afuera", dijo el viernes un diputado provincial del PJ.

Respecto a los candidatos a intendente, esta columna fue adelantando los nombres del socialismo. Toda una rareza: hay más candidatos autoproclamados que los que verdaderamente quieren ser intendentes. El secretario de Gobierno, Gustavo Leone, acicateó una foto con otros cuatro pretendidos postulantes (Miguel Cappiello, Verónica Irizar, Leonardo Caruana y Enrique Estévez), blanqueando la nómina. De esos nombres, más el de Pablo Seghezzo, saldrá el rival de Pablo Javkin en la interna.

Javkin se molestó por adelantado con el encuentro programado de los socialistas con Sergio Massa, y le dijo a Mónica Fein que si esa coalición tenía su correlato en Rosario no cuenten con él para participar de la interna. Mientras tanto, Alejandro Grandinetti, delfín massista, no descarta participar ni de la primaria del progresismo ni de la del peronismo. Fue el único santafesino que se dejó ver en Tucumán en el acto peronista por el Día de la Lealtad. El peronismo está rarísimo.

Aunque hay más sectores peronistas que clases de semillas, el esquema santafesino es el que debería adoptarse nacionalmente, pero todo indica que el kirchnerismo jugará por afuera. ¿Los discípulos santafesinos de Cristina irán igual a una primaria contra Perotti si Miguel Pichetto hace privilegiar su teoría?

"Creo que todos jugarán adentro del partido. Las listas cerrarán en Santa Fe mucho antes que a nivel nacional. No tenemos que ser expulsivos", confió a este diario el presidente del PJ, Ricardo Olivera.

En la cuenta regresiva, el socialismo tiene que definir el apoyo a Bonfatti, quien está bien en las encuestas. Mientras, recorre la provincia de manera sigilosa.

La política ya mira al 2019. Aunque el ciudadano común esté mirando solo sus bolsillos. Es lo que hay.