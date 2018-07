Los silencios de la foto

Poco tiempo atrás comenzó a circular la foto de poco menos de un centenar de personas posando frente al Nuevo Centro de Justicia Penal en el marco del "pañuelazo" verde organizado allí como iniciativa en defensa de la despenalización del aborto. Miembros del Nuevo Sistema Penal de Rosario, junto a artistas, políticos y militantes se dieron cita a las puertas del edificio. No fui parte de esa foto, pero siento que todos los que estamos vinculados a lo penal quedamos incluidos en ella. Porque si bien no niego la buena voluntad de las organizadoras ni de muchos de los asistentes, resulta inocente no ver algo insoslayable: se buscaba la foto en un lugar representativo. Sin dudas, el Nuevo Centro de Justicia Penal fue el protagonista de la postal, teñido de verde. Así, despojado de su sentido de instrumento público para la investigación del delito (tarea del Ministerio de la Acusación), para la defensa del imputado (misión del Servicio Público de Defensa) y para la resolución justa e imparcial de los conflictos penales (deber del Colegio de Jueces, auxiliado por su Oficina de Gestión), en favor de un uso político y propagandístico.

Lamentamos este uso y abuso de nuestra sede, porque si bien no hay nada de malo en movilizarse en pos de un ideal, la reunión fuera del Centro de Justicia "para la foto", constituyó un claro ejemplo de la regla de la unanimidad sobre la que escribiera Jean Marie Domenach en "La propaganda política", dado que pretendió enviar a una opinión pública un metamensaje muy claro: dar a entender que la Justicia penal está a favor de la despenalización. Y ese mensaje es falaz. Es tan falaz como decir que todos los que trabajan en el sistema penal están contra el aborto.

De ahí que consideremos que el acto no ha logrado ser plural o "abierto" porque el pluralismo y la apertura siempre buscan hacer lugar a los que piensan diferente; y aquí, en cambio, se ha buscado ponerle al sistema penal la etiqueta de proaborto, sin analizar en profundidad qué ideas subyacen y conviven en silencio por estos pasillos.

Distinto es que alguien pregone algo a título personal y vista un pañuelo de tal o cual color, o luzca con orgullo un prendedor que represente su punto de vista. Ese compromiso individual es muy válido. Aquí no sucede eso, porque la opinión personal se transfiere de forma posesiva y unilateral al Centro de Justicia Penal, o sea a un lugar que es de la ciudadanía, pero no de la que está a favor de la despenalización o de la que está en contra, sino de toda la ciudadanía.

En definitiva, hubiéramos deseado algo diferente, algo auténticamente democrático, plural, dialógico y superador de "la foto". Un espacio donde cada cual pudiera ocupar el rol deseado y no que se le impusiera. En este camino, consideramos que el Sistema Penal antes de organizar marchas o "pañuelazos", debiera propender a un debate interno respetuoso y sincero, no desde la trinchera ideológica sino desde lo jurídico. Un debate que permita elaborar consensos reales y que, fundamentalmente, nos lleve a obrar lo justo.