Los que presentaron más proyectos

Un legislador de Rosario y otra de Casilda, aunque de distintos partidos, fueron los que más proyectos presentaron durante el primer semestre del año en la Cámara de Diputados de la provincia. Se trata de Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Claudia Giaccone (Partido Justicialista), quienes hicieron ingresar por la mesa de entradas de la Cámara baja 12 proyectos cada uno. El dato se desprende de un informe de la propia cámara, donde se revela además que hubo un total de 149 iniciativas legislativas (incluye proyectos de ley, de comunicación, de resolución y de declaración) y que ocho diputados no ingresaron ninguna. Si siguen así, estos últimos correrán el riesgo de irse al descenso.

La ciudad que perdió la calma en las calles

“Funes, ciudad calma”. El mensaje que baja el municipio de esa ciudad a sus habitantes y visitantes puede verse en distintos puntos de su territorio, y de distintas maneras. Sin embargo, parece que no es tan así ya que en los últimos tiempos hubo un aumento en la cantidad y gravedad de los accidentes viales, lo que revelaría que quienes conducen por allí no son tan calmos como las autoridades pretenden que sean. Preocupados por esa situación, dos ediles presentaron un proyecto ante el Concejo Municipal para declarar la emergencia vial en la ciudad y aumentar los controles. Parece una buena iniciativa, aunque está claro que si los conductores no colaboran la tarea será cada vez más ardua.

Se enojó porque le ofrecieron poco

Mi relato cuesta caro. Esa podría ser una buena síntesis de la posición que asumió el periodista Víctor Hugo Morales frente a una propuesta para que hiciera de él mismo en una serie sobre la vida de Diego Armando Maradona. El ofrecimiento le llegó de parte de la empresa Amazon y la idea consiste en que vuelva a relatar aquel célebre gol de Diego contra los ingleses en el Mundial de México 86. Lo que seguramente no esperaban los productores de la serie es que el uruguayo se mostrara indignado, no con la propuesta en sí misma sino con la paga que le ofrecieron. “Es una miseria”, se quejó Morales al comentar públicamente el ofrecimiento. Después dijo que la cifra le había parecido ridícula y dio por cerrado el episodio. Sólo le faltó hacerlo con un “Ta, ta, ta, goool”.