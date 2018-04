Lo primero es la familia

Con "Borderliner", Netflix explora una vez más los límites de un género que le ha dado buenos dividendos: el thriller policial nórdico. La historia tiene dos puntos e partida que, parecen inconexos, pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, un asesinato que intentó presentarse como un suicidio, y por el otro, un accidente en una carretera de montaña sucedido un par de semanas antes. La historia sigue el hilo de la investigación y los esfuerzos desesperados de un policía por salvar a su familia sin traicionar sus principios.

borderliner02.jpg ¿Defender la ley o a la familia?, el dilema moral que debe enfrentar el protagonista de "Borderliner".





Por qué hay que verla: "Borderliner" plantea un dilema moral que, salvo que la vida nos ponga entre la espada y la pared, difícilmente vamos a saber resolverlo: ¿qué seríamos capaces de hacer por la familia? Eso es lo que Nikolai Andreassen, el detective en cuestión, se enfrenta a esa pregunta a cada paso de la investigación que casi sin querer lleva adelante en sus vacaciones. Y, como es de esperar, cada decisión que toma lo empuja más al abismo. Es que no solo tiene que pensar en su hermano, que termina siendo el principal sospechoso de un crimen, sino también en sus sobrinos y en su padre, un expolicía, con quien mantiene una relación tensa.

borderliner03.png "Borderliner", un policial nórdico que cuestiona la idea de que el género es propiedad exclusiva de Hollywood.







Lo que importa: Más allá de sus aciertos y errores, "Bordeliner" se inscribe en la nueva tendencia que marca, al menos en el planeta Netflix, el nuevo policial negro escandinavo y que dio títulos memorables como "The Bridge", "The Killing", que en realidad es la remake de la exitosa serie sueca "Forbydelsen", "Trapped" y la ya clásica "Wallander", basada en la saga policial del escritor también sueco Henning Mankell. ¿De qué van? Crímenes horrendos, investigadores sutiles, tramas siniestras, ambiente opresivo y cielos amenazantes, bosques oscuros y climas rigurosos, nieve, viento, lluvia, la naturaleza -la naturaleza humana, por cierto- como una amenaza incesante.

Borderliner Trailer T 2







Historia de fondo: "Lo primero es la familia", la frase que popularizó Guillermo Francella en "La familia Benvenuto", la versión de los 90 del clásico de los mediodías del domingo, "Los Campanelli", es la esencia de "Bordeliner", solo que no está planteada en clave de comedia familiar sino de policial negro. El protagonista, y no solo él, eso se sabe con el correr de los capítulos, se ensucia las manos por salvar sus lazos de sangre, y lo hace convencido de que es lo que tiene que hacer, a pesar de que sabe que con su familia no lo une el amor sino el espanto. Su verdadero amor es secreto, más que nada para sus seres queridos, y lo oculta porque lo rechazarían.

borderliner04.jpg La difícil relación entre dos investigadores, en el centro del drama de "Borderliner".









Para que sepas: Megan Gallagher es el creador y guionista de "Borderliner". Pese a ser poco conocido de este lado del mundo, es el guionista de "Grand Hotel", la película de Aril Fröhlich que narra las vicisitudes de un escritor alcohólico que se entera que le quedan unos pocos meses de vida y decide encerrarse a beber y termina su última novela en el Grand Hotel de Oslo. Algo del clima melancólico de esa historia impregna a la serie: la soledad, los secretos inconfesables, el peligro de caer en excesos, la ambición, pero sobre todo la tentación de tomar el camino equivocado son los temas que se abordan y se resuelven con cuidada elegancia.





Alerta spoilers: Tobias Santelmann es Nikolai Andreassen, el detective que se aleja de la gran ciudad para tomar distancia de sus problemas y se encuentra con otros mucho más grande. Con aquello de "pueblo chico infierno grande". No solo eso, al volver a la familia se encuentra con las razones por las que la dejó atrás. Entre ellas, sus preferencias sexuales, que no reconoce por temor a ser rechazado. Formado en la tradicional escuela de teatro de Oslo, Santelmann se hizo conocido por la serie de la BBC "The Last Kingdon", en la que compartió elenco con el icónico el actor holandés Rutger Hauer, quien lo elogió sin pelos en la lengua: "Es un maldito salvaje".