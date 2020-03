Las necesidades de Perotti

"Una más y no jodemos más". Como en los recitales de rock, cuando los fans piden un bis, el gobernador Omar Perotti jugará la última bola para que se apruebe la emergencia (hoy proyecto de necesidad). El jueves no pudo ser en el Senado y todo quedó como estaba.

Adentro del peronismo santafesino, en los círculos de agua, nadie se atreve a decirle al gobernador lo que piensan en la intimidad: "Dejemos de perder tiempo, espacio y poder con una ley que, tal como la pide Perotti, nunca saldrá a la luz". Y se preguntan: ¿arranca o no arranca?

Ayer, cuando la tarde caía como un piano, una fuente alta y responsable de la Casa Gris admitió lo que se escribe en la cabeza de esta columna. Es más, el decreto del rafaelino por el cual consolida la cesación de pagos a proveedores de servicios y contratistas de obra pública de la provincia es tomar por motu proprio la facultad decidir montos adeudados y reprogramaciones. Parte de lo que le pedía a la Legislatura, ya lo hizo. El resto se verá. "Arrancamos", acicateó la fuente.

El gobernador necesita relanzar su gobierno. Para eso tendrá que alinear detrás suyo a todas las partes del peronismo, al fin, el oficialismo. Deberá convencer a todos los ismos y alinearlo detrás de su gestión. No es fácil, pero es necesario.

La canción es la misma

En pos de eso, Perotti está convencido de que el Senado le aprobará la ley de necesidad, que no hubo en la cancelación de la sesión del jueves una intención obstruccionista de los legisladores alineados con Armando Traferri. "No se trató la necesidad porque había un senador con problemas de salud, no por una nueva rebelión de los otrora díscolos", dijeron a LaCapital cerca del titular de la Casa Gris.

Sin embargo, este diario accedió a algunas voces importantes de la Cámara alta. "Cuesta demasiado avanzar, y viene un ministro y te dinamita todo (por Marcelo Saín). Con qué objetivo vamos a aprobar la ley que pide Omar si se repite lo mismo desde hace dos meses", puntualizó, el viernes, un histórico del PJ. En ese sentido, alguien le escuchó decir al ex senador: "Yo no designo a mis ministros por lo que dicen, sino por lo que hacen". Pleno respaldo a Saín.

La presencia del presidente en Rosario, y su discurso, representó un alivio para el Ejecutivo. El jefe del Estado pareció decirle al gobernador que la pésima realidad que vive Rosario no será ignorada ni subestimada por la Nación.

Las palabras estuvieron a la altura de lo que los rosarinos querían escuchar. Ahora faltan las soluciones. En ese sentido, Fernández puso la vara alta y se animó a pronosticar que el 20 de junio ya se verán mejores resultados en la política de seguridad.

El gobierno santafesino deberá actuar en sincronía con el nacional para bajar los episodios violentos en los barrios como consecuencia del contexto narco, pero deberá emplear mayor acción y presencia policial en el centro de la ciudad y en el macrocentro, zonas geográficas en la que crecen otro tipo de delitos. "Para eso es necesaria la emergencia", dicen desde el Ejecutivo.

Con escenarios políticos totalmente absorbidos por la coyuntura, la evolución de los movimientos hacia el interior de los partidos y frentes se hace esperar. Santa Fe tendrá en 2021 la renovación de bancas en el Senado nacional, la Cámara de Diputados y los concejos municipales. Siempre, las elecciones de mitad de mandato representan un mojón.

La permanencia en el tiempo de malas condiciones económicas a nivel nacional, que repercuten en Santa Fe, y la crisis de seguridad provincial no permiten augurar demasiadas expectativas populares alrededor de lo que, poco a poco, se instalará: la cuestión electoral.

Perotti deberá mantener y ampliar su buena sintonía con el presidente, como una manera de mantener a raya a todo el peronismo santafesino. En la Casa Gris conviven todo tipo de peronistas y, se sabe, en ese reservorio lidera el que gana elecciones y tiene el poder. El poder, hoy, lo tiene el gobernador. Por ese pragmatismo peronista, las criticas a la acción o inacción de gobierno se hacen en voz baja. No son pocas, pero no son públicas.

La dificultad manifiesta del Ejecutivo tiene su razón de ser en la Legislatura. Deberá convivir hasta diciembre de 2023 con mayoría del Frente Progresista y deberá lidiar con probables rebeldías en el Senado. Desde la oposición se exagera diciendo que a Perotti sólo le interesan los superpoderes y que gobernará por decreto. Cuesta creerlo en esos términos.

En algún momento, unos y otros deberán parar la pelota. Queda claro ahora que aquello en lo que se insistió tanto en esta columna durante la transición (la necesidad de consensuar o, al menos, intercambiar información sobre el estado del Estado) está generando demasiados problemas. Toda cuestión no resuelta prepara su propia venganza.

Va de suyo que el 2020 comienza en marzo para la política y las gestiones. Marzo siempre formatea su propio idus. La decisión docente de rechazar la propuesta del gobierno peronista es un aviso de los escenarios laborales para un año redondo y complejo.

El año 2020 será un año clave para las gestiones, pero repleto de consecuencias políticas para el futuro inmediato. Ahora sí, todo está por verse.