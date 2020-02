La vicegobernadora se puso violeta

No pasó desapercibida la vicegobernadora Alejandra Rodenas en el acto por el aniversario del primer izamiento de la bandera del que participaron el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia, el intendente de la ciudad y otras autoridades. Pero esta vez no fue por alguna declaración o por el reto a algún senador que le dice “señora presidente” y no “presidenta” en el recinto del Senado, sino por su atuendo. Es que la ex jueza de Instrucción y ex diputada nacional lució frente al Monumento a la Bandera un traje muy llamativo de color violeta que se distinguió claramente de la sobriedad de los que vestían los hombres que estaban con ella sobre el escenario. Desde allí, la presidenta del Senado de la provincia saludó a algunos militantes que le hicieron señas desde el sector donde estaba el público. Lo que no pudo evitar es su habitual reparto de sonrisas, algo que como se sabe la distingue pero que en esta ocasión la dejó en offside un par de veces si se tiene en cuenta que los discursos, sobre todo los de Pablo Javkin y de Alberto Fernández, se estaban refiriendo a la inseguridad en general y a la dudosa muerte del joven Carlos Orellano en particular. Y en esos momentos, claro, lo que predominaban eran los gestos adustos.