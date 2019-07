La ridícula fantasía de una relación sin drama

Hace poco estaba usando la aplicación de citas Bumble cuando me topé con el perfil de un hombre atractivo de mediana edad, unos cuantos años más joven que yo. Tenía un perro grande, lo cual me gustó. Pero después leí que era "100 por ciento libre de drama" y exigía que cualquiera de sus citas fuera igual. Pensé: "Es alguien que probablemente no me escuchará cuando tenga un mal día", y deslicé la imagen a la izquierda para indicar que no me interesaba.

Ese hombre estaba muy lejos de ser inusual. Una cantidad sorprendentemente grande de hombres dicen que están buscando algo "sin drama" o "libre de drama" en sus perfiles, y cada vez que leo eso deslizo su perfil a la izquierda. Las mujeres también lo escriben. Sin embargo, de acuerdo con Tinder, que revisó los perfiles de sus usuarios a principios de este año, era tres veces más probable que los hombres heterosexuales usaran estas frases que las mujeres heterosexuales. Los perfiles de los usuarios homosexuales incluían las frases con mucha menos frecuencia.

En 2018, OkCupid, otra aplicación de citas, examinó los perfiles de todos sus usuarios en Estados Unidos sin separar la orientación sexual y encontró que, en total, era un 10 por ciento más probable que los hombres dijeran eso, en comparación con las mujeres. También hallaron que el 47 por ciento de los hombres milénials dijeron que estaban buscando una relación sin drama o algo libre de drama en sus perfiles, al igual que el 25 por ciento de los miembros de la generación X y el 12 por ciento de los hombres en la generación del baby boom.

Entiendo que la gente quiere alegría, risas y felicidad en sus relaciones; yo también quiero eso. Pero cuando los hombres heterosexuales dicen que están buscando algo "libre de drama", sospecho que quieren algo que no existe: una relación libre de problemas con alguien que no tiene experiencia de vida. ¿Están buscando a una mujer que nunca se enoje ni se sienta triste ni asustada, que nunca se preocupe por su familia ni tenga problemas en su trabajo? ¿Quién querría estar con una persona así?

Un hombre con el que me encontré en línea incluso escribió: "No hago dramas ni los permito". Además de una gramática dudosa, sus frases implican una capacidad de controlar la vida que ninguno de nosotros posee. La vida está llena de drama. Lo sé. Lo he vivido. Aunque soy una persona equilibrada y funjo como mediadora todos los días, he tenido que enfrentar desafíos a lo largo de los últimos ocho años que jamás creí que llegarían ni requerirían de toda mi fuerza para soportarlos.

Después de veintitrés años de matrimonio, pasé por un divorcio doloroso e inesperado. Varias personas a las que amo profundamente sufrieron adicciones y pudieron rehabilitarse (una oración que ni siquiera logra capturar un infierno de casi cuatro años). Tuve que vender mi casa familiar y mudarme a una propiedad alquilada. Después perdí a mi amado perro Spike, lo cual —extrañamente— me pareció lo peor después de haber sufrido todo lo demás.

La vida se complicó. Pero conozco a muchas personas, incluyendo hombres, que han sufrido cosas mucho peores. Es difícil vivir cualquier periodo sin enfrentar alguna dificultad, ya sean problemas financieros, enfermedades, divorcios o muertes. Algunas personas dicen que esto es "drama"; yo digo que así es la vida.

Puesto que no entendía muy bien a que se referían los hombres cuando decían que estaban buscando una relación "sin drama", hablé con Jessica Carbino, una socióloga que se especializa en las citas en línea y que solía trabajar para Bumble. Me dijo que, cuando los hombres en sus veintitantos y treinta y tantos dicen que quieren una relación libre de drama, están buscando a mujeres que sean "poco exigentes".

Cuando los hombres de mediana edad usan esa frase, están tratando de evitar los enredos que implican las ex esposas y la familia. "Puede que acaben de pasar por un divorcio espantoso", me dijo Carbino. "Quizá hayan estado lidiando con muchos problemas en sus propias familias, con sus hijos, con sus ex esposas y quieren algo que no presente ningún tipo de problema ni preocupación".

Vanessa Valenti, cofundadora del sitio web feminista Feministing, tenía una opinión distinta. "Creo que es bastante sexista", me dijo. "¿Por qué no ponen de una vez ‘No seres humanos'? Sin embargo, el comportamiento sexista también existe en la vida real, al igual que en las aplicaciones de citas. Este es simplemente otro medio". Agregó: "Creo que hay expectativas poco realistas impuestas a las mujeres para que se adapten en toda ocasión en sus relaciones".

Valenti dijo que cuando los hombres dicen que no quieren drama, "están enviándoles una señal a los demás de que son alguien que no es capaz de ser testigo ni de honrar los sentimientos de otra persona".

¿No tendría más sentido que los hombres y las mujeres en el mundo de las citas echaran un vistazo a su interior y desarrollaran compasión por ellos mismos, en vez de tratar de controlar el drama que existe allá afuera? "Cuando has sufrido de manera grave, eso te permite ver el sufrimiento en todas partes, si no estás fingiendo que eso no te está pasando a ti", me dijo el psiquiatra Mark Epstein.

Dijo que el crecimiento que resulta de la introspección honesta de tus desafíos y tus problemas —en otras palabras, de ser vulnerable— también hace que las personas sean mejores parejas.

También me pregunto si las personas lo dicen en serio cuando mencionan que están buscando una relación "sin drama". Imaginen "Romeo y Julieta" sin los suegros rivales y "Secreto en la montaña" sin que la sociedad se resista a dos hombres que se enamoran. O "Casablanca" sin el regreso del esposo de Ilsa, sin mencionar a los nazis que frecuentaban el bar de Rick. A veces, el amor se vuelve más dulce en contraste con las dificultades.

