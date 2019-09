La posible crisis mundial y América Latina

La guerra comercial entre China y EEUU, aunada a las señales de advertencia de una desaceleración de la economía mundial, han aumentado las posibilidades de que el mundo entre en una recesión. Si bien casi todos los países se verán afectados, la debilidad económica y la fragilidad de sus instituciones políticas significan que una crisis golpeará de manera desproporcionada a América Latina. Las economías más grandes del mundo deben trabajar juntas para coordinar políticas antes de que estalle la tormenta. El conflicto entre Donald Trump y China debe resolverse. Esto es lo que enfrenta la región.

La economía venezolana se derrumbó mucho antes de que aparecieran las señales de alarma de una posible recesión en EEUU, pero el descenso en los precios del petróleo puede empeorar la situación. Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país.

Un crac también podría agravar la crisis económica actual de Argentina y conducir a otra moratoria, como en 2001. La inflación se ha disparado al 54 por ciento, las tasas de interés son aún más elevadas y el peso se ha depreciado un 30 por ciento desde que las elecciones primarias del mes pasado casi han garantizado la victoria de la fórmula peronista en las elecciones presidenciales de octubre. El precio de la soja —su principal producto de exportación— ha bajado a la mitad de su nivel máximo de mediados de 2012. El apoyo del (FMI) y de los mercados puede resultar mucho más complicado de asegurar en ese escenario.

Guatemala, Honduras y El Salvador, siguen asolados por la violencia, la inestabilidad política, la corrupción y la debilidad institucional. Su modesto crecimiento económico depende en gran medida de las exportaciones de productos básicos y las remesas de las personas que migran a EEUU. Una recesión allí implicaría despidos, regresos forzados y una caída en las remesas.

Brasil y México completan este cuento sobre penurias que podrían verse exacerbadas por una recesión y afectar la estabilidad política. Los nuevos presidentes de los dos países son polos opuestos en su ideología, pero se parecen en su radical falta de respeto a la verdad y a las instituciones.

Brasil no se ha recuperado desde la recesión que se alargó de 2016 a 2018. La desaceleración de China, su mayor socio comercial, afectará el desempeño de Brasil. Las adversidades políticas que Brasil ha experimentado en los últimos años y la antipatía del presidente Bolsonaro hacia las instituciones democráticas y el Estado de derecho podrían generar graves problemas políticos.

El presidente brasileño ha optado por pelearse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Grupo de los Siete (G7) y la comunidad internacional por los incendios en la Amazonía, su gobierno está sumido en escándalos y su popularidad se ha desplomado. No es todo, las instituciones democráticas están amenazadas: el hijo de Bolsonaro, Carlos, declaró la semana pasada que los cambios que Brasil necesita no pueden lograrse por la vía democrática.

México, por su parte, está tambaleándose al borde de una recesión y es el país que más afectado se vería por los problemas económicos que pueda enfrentar EEUU. Al igual que el mandatario brasileño, el presidente Andrés Manuel López Obrador no respeta las instituciones y tiene una vena autoritaria. Pero, a diferencia de Bolsonaro, López Obrador sigue siendo popular y está implementando programas sociales ambiciosos que podrían beneficiar su posición en las encuestas. Es muy probable que una recesión en EUU provoque que estos programas fracasen, pues dependen del aumento de los ingresos gubernamentales, que solo pueden obtenerse del crecimiento económico y del aumento de los precios del petróleo. No es probable que suceda ninguna de esas dos cosas.

Una encuesta de 2018 de Gallup mostró que una tercera parte de los latinoamericanos emigrarían si se les diera la opción, el porcentaje más alto en años y el más elevado en el mundo. El crecimiento económico endeble, la pobreza y la desigualdad, la inestabilidad política, la delincuencia y la violencia son problemas endémicos en casi todas las naciones al sur del río Bravo. Además, a excepción de un breve período entre 2006 y 2013 —sin considerar la Gran Recesión de 2009—, América Latina ha estado plagada por la delincuencia y el lento crecimiento económico.

Sin embargo, una crisis económica mundial en estos momentos empeoraría la situación. La recesión de 2009 afectó a la región después de unos años de fuerte crecimiento impulsado por las materias primas, lo cual permitió que las políticas sociales eficaces contaran con un financiamiento responsable. La violencia estaba relativamente bajo control. La corrupción era generalizada, mas no tan evidente como ahora. La región salió en gran medida ilesa de esa recesión. Las circunstancias actuales son muy diferentes.

El G7 debe implementar esfuerzos para aminorar las consecuencias de una posible crisis y, en caso de que sea inevitable, asegurarse de que sea breve. No hay mucha flexibilidad en lo que respecta a la política monetaria; a excepción de EEUU, las tasas de interés no pueden disminuirse más, y hasta en Washington el margen de maniobra es limitado. En el ámbito fiscal, tal vez haya más posibilidad de aplicar estrategias contracíclicas, aunque el miedo y los prejuicios ideológicos suelen obstaculizar estas medidas.

América Latina no es la única que está en problemas. Europa tiene el brexit, Xi Jinping tiene a Hong Kong y Estados Unidos tiene a Trump. No obstante, las políticas siempre son posibles, aunque sea solo marginalmente. El hecho más importante que los gobernantes de los países ricos deben tener en cuenta es que, aunque las instituciones de sus países pueden resistir un nuevo embate de una crisis económica, no todos los países están en la misma situación. Hay motivos políticos de peso para elegir las políticas económicas correctas.