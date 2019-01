La novela de Cambiemos

Inesperadamente, Cambiemos Santa Fe es hoy el que tiene el grado de ebullición más alto, a 30 días del cierre de listas.





El lanzamiento anticipado de la candidatura de José Corral a la Gobernación, casi sin invitados, tiene su explicación, que es la que se dio en esta columna. Elisa Carrió se plantó ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le dijo que el candidato debía ser Mario Barletta y no el intendente santafesino.

En un país políticamente ordenado, la situación haría poner en estado de guerra a la UCR. Corral y Barletta son radicales, y Lilita les zapateó el hormiguero —una vez más— a los radicales. El peso específico de la indómita diputada adentro de la coalición hizo que el encuentro de Carrió con Peña replicara en Santa Fe. "No me bajan ni con la Gendarmería, los Cascos Azules ni las Naciones Unidas. Y el radicalismo nacional me apoya", aseguró Corral ayer, cuando caía la tarde.

Aunque la cuestión se venía desarrollando entre bambalinas, la presidenta de la Coalición Cívica-ARI, Maricel Etchecoin, estampó un tuit a pedido de Lilita: "En #SantaFe como @CCARI—Nacional trabajaremos para construir la unidad de @cambiemos detrás de la candidatura de @barlettamario como gobernador".

La bomba estaba lanzada y, ahora, los racimos empiezan a surtir efecto. Corral asegura que no hay novedades para este boletín, que no habrá ni siquiera internas y que, en su momento, el Grupo Universidad —al que pertenecen él y Barletta— dirimió la cuestión en favor suyo. "Me extraña, mi amigo, que usted no advierta que la política es dinámica", le escucharon decir al ex rector de la Universidad del Litoral, por estos días. Léase: podrían haberse dado vuelta varios corazones. "Lo están queriendo usar otra vez a Mario (por Barletta). El debería darse cuenta", dijeron desde otro lugar de la mesa.

Barletta va y viene desde Montevideo a Santa Fe, pero pasa por Buenos Aires. Sabe que puede darse vuelta la taba. En su momento, estaba todo dado para que sea candidato a diputado nacional en 2017, pero Corral prefirió a Albor Cantard. ¿Está viviendo su momento de revancha? "De ninguna manera, yo a José lo vi crecer, sé cómo piensa y cómo actúa. Yo fui algo así como su mentor. Lo que hay que lograr de manera clara es la unidad de Cambiemos, hay que evitar la interna", se le escuchó decir al embajador en Montevideo.

En el PRO miran la situación y esperan. Creen allí que Corral aceleró el lanzamiento para no exponerse a un veto del gobierno nacional. "A partir de lo de Lilita cambió todo, el gobierno quiere que el candidato sea Barletta. Y Barletta tiene el apoyo de la UCR de Santa Fe", dicen en el macrismo provincial, al tiempo que aluden a una reunión frustrada.

Julián Galdeano (titular del radicalismo) ya venía apoyando una postulación de Barletta desde hace varios meses, incluso lo dijo públicamente. Junto a Federico Angelini y al propio Barletta, entre otros, integraban el Grupo Iñaki, por el nombre del restaurante en el que se reunían, en el barrio porteño de Monserrat.

Por estas horas, Corral intenta recolectar la mayor cantidad de apoyos posibles entre los radicales y, aunque le dio su aval a Roy López Molina (ausente sin aviso en esta etapa de definiciones), conversa con Jorge Boasso, con buenos números a intendente. Lo cierto es que, hasta aquí, López Molina no le devolvió el apoyo público a Corral. Difícil que lo haga, porque el rival interno del intendente es Angelini, quien empapeló la ciudad con su cara y su apodo. Se verá.

La resolución de los episodios preelectorales en la provincia está al caer, y nadie debe dejarse tentar por operaciones o intentos de resolver posicionamientos por medio de la venta de carne podrida.

En verdad, el gobierno tiene que resolver varios entuertos sobre el filo del cierre de listas: las internas en Santa Fe y Córdoba, y el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Al igual que en Santa Fe, con Corral y Barletta, en Córdoba la pelea es entre dos radicales, Mario Negri y Ramón Mestre. "Alfredo, resolveme el quilombo que tienen en Córdoba", le dijo Macri a Cornejo, presidente partidario. "Y vos resolveme lo de Santa Fe", le devolvió la chicana Cornejito.

En realidad nadie duda que los conflictos se superarán —al menos en Santa Fe— con un par de reuniones con Peña. Nadie cree que Barletta pueda ir a la interna si Corral no se baja. Y Corral no sólo dice que no se bajará, sino que él será el candidato único. En paralelo, Lucas Incicco sostiene que también él quiere ser de la partida.

En ese sentido, Corral rechaza que no haya existido aviso previo de su lanzamiento a Peña. Según él, lo hubo. Con respuesta incluida del jefe de Gabinete.

La aparición de estos movimientos subterráneos en el macrismo y el deseo de Corral y Barletta de que no haya internas se contrapone con lo que opinan algunos referentes del PRO, respecto del beneficio de competir en las Paso, mucho más tras la decisión de María Eugenia Bielsa de participar en las primarias del peronismo.

La puja entre Omar Perotti, Bielsa y Marcos Cleri (se sabrá si también Marilin Sacnun y Leandro Busatto) le pone picante al escenario peronista. Si Cambiemos y el Frente Progresista no tienen competencia interna, el peronismo podrá estar cerca de ganar las primarias en lo que refiere a la mayor asistencia electoral.

De aquí hasta el 22 de febrero, la adrenalina política estará en el cierre de listas. Se espera un aluvión de nóminas de candidatos a diputado provincial en el PJ. En los próximos días, Miguel Lifschitz tendrá que definir si encabezará la lista del Frente Progresista. Mucho tendrá que ver cómo se perfila el intento de lograr un acuerdo nacional con sectores del peronismo, el radicalismo y el progresismo para componer una avenida del medio el peronismo, el radicalismo y el progresismo para componer una avenida del medio competitiva.

Lo mejor está por venir.